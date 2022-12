Un garçon de l’auberge raconte au marié qu’il a craqué son mariage pour de la nourriture gratuite, voici comment l’homme a réagi

C’est la saison des mariages en Inde et les gens sont occupés à assister aux cérémonies de mariage de leurs proches ou de leurs proches. Ce qui vient avec une invitation de mariage, c’est la possibilité de porter de nouveaux vêtements et accessoires qui ont été peu utilisés à ce jour. Cependant, le « cadeau » le plus important pour les invités est de la nourriture gratuite qu’ils peuvent déguster plusieurs fois, selon leurs goûts et leur appétit. Mais tous ceux qui profitent de la nourriture gratuite ne sont pas invités. Étrange! Oui, la tradition de la vieillesse des mariages à la porte est devenue apparente dans la culture Desi puisque les adolescents et les pensionnaires ne manquent jamais l’occasion de saisir de la nourriture gratuite.

Alors que la plupart du temps, les organisateurs ne se rendent pas compte des invités non invités, tous les intrus n’ont pas cette chance. Parfois, ils sont attrapés par la famille ou les proches du couple marié, qui les reconnaissent comme des étrangers. Les conséquences, cependant, varient d’une personne à l’autre car certains pourraient les laisser partir, contrairement à d’autres qui les puniraient pour l’entrée inconsidérée.

Cette fois, un garçon de l’auberge a décidé de raconter au marié comment il avait gâché son mariage et a pris sa permission pour prendre de la nourriture gratuite à son mariage. À la surprise de tous, le marié a accepté avec joie l’étranger et le fait qu’il vient d’assister à son mariage pour avoir de la nourriture délicieuse gratuitement.

Dans la vidéo, le garçon pouvait être vu face à la caméra tout en enregistrant sa conversation avec le marié dont le mariage était en train d’être percuté par lui. Tout en parlant en hindi, le garçon a demandé au marié s’il était d’accord pour qu’il prenne de la nourriture gratuite de son mariage, ce que ce dernier a accepté et a dit qu’il pouvait certainement le faire et même emballer de la nourriture pour ses amis à l’auberge.

L’utilisateur de Twitter, Gabbar Singh, a posté la vidéo d’un garçon d’auberge autorisé à organiser un mariage par le marié lui-même. Il disait: “Tellement réconfortant”. Les internautes sont restés nostalgiques de leurs années d’université et de la façon dont ils avaient l’habitude d’écraser les mariages. L’un d’eux a commenté: “Nous pouvons toujours écraser les portes lors des mariages” tandis que d’autres ont répondu: “C’est une vraie conversation pote” “Quel homme bon !” s’est exclamé un internaute qui a applaudi le marié et son geste de bienvenue.

La vidéo a fait surface en ligne après qu’un étudiant du MBA a été obligé de faire la vaisselle après avoir été surpris en train de s’écraser lors d’un mariage à Bhopal, dans le Madhya Pradesh. Ainsi, quelles que soient les conséquences, tout dépend du risque et de la chance des intrus !

