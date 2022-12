Un garçon de la Colombie-Britannique qui a besoin d’une chirurgie cardiaque attend et attend encore

Lorsque Rachael Armstrong a appris que la chirurgie cardiaque tant attendue de son fils était reportée en raison d’un manque de personnel en octobre, elle a été réconfortée que la décision ait probablement sauvé la vie d’un autre enfant.

Son fils Jackson attend un remplacement de la valve aortique pour soulager un blocage dans son cœur depuis mai. Ce sera la 11e intervention chirurgicale du garçon de neuf ans depuis sa naissance avec plusieurs trous au cœur.

Mais l’opération reportée au 9 novembre n’a jamais eu lieu non plus.

Armstrong dit que sa famille basée à Kamloops est bloquée à Vancouver depuis quatre semaines en attendant des nouvelles d’une nouvelle date et en espérant que l’état de Jackson ne se détériore pas avant qu’il puisse subir l’opération essentielle.

“Nous étions à une heure de l’hôpital pour ses tests cliniques préopératoires lorsqu’ils ont téléphoné pour dire qu’ils annulaient”, a déclaré Armstrong dans une interview avec The Tyee. “Je vibrais, j’étais tellement bouleversé et frustré.”

Le manque de personnel et la montée en flèche des cas de maladies respiratoires comme le COVID-19, le VRS et la grippe chez les enfants ont provoqué des annulations massives de chirurgies pour des enfants comme Jackson et des adultes à travers la Colombie-Britannique

Le ministère de la Santé ne confirmera pas le nombre de chirurgies et de patients touchés jusqu’à présent.

Les chirurgies cardiaques coupées selon le courrier électronique interne du BCCH

Mardi, CTV a rapporté que le BC Children’s Hospital avait ouvert une unité d’urgence de débordement pour les patients à faible acuité, les temps d’attente ayant grimpé de près de deux heures mardi.

Un e-mail interne partagé avec The Tyee cette semaine montre également que BCCH a réduit l’horaire de la salle d’opération cardiaque élective de quatre à trois jours par semaine jusqu’à la fin décembre.

Il s’agit de libérer des unités de soins intensifs pédiatriques dotées de personnel pour les enfants nécessitant des soins hospitaliers d’urgence.

“Cela fait évidemment des hypothèses sur la demande de lits pour les patients respiratoires et la stabilité de la dotation en personnel de l’USIP, qui restent toutes deux imprévisibles”, lit-on dans l’e-mail d’un employé principal de l’hôpital. “Nous reviendrons sur cette stratégie à la mi-décembre.”

Le chirurgien cardiaque pédiatrique du BCCH, le Dr Sanjiv Gandhi, a déclaré aux médias lors d’une conférence de presse du BC Green Party la semaine dernière qu’il avait effectué très peu de chirurgies non urgentes au cours des dernières semaines.

“C’est la routine que mes cas ont été annulés au cours des dernières semaines”, a-t-il déclaré.

Une attente frustrante depuis mai

Les médecins de Jackson à Kamloops ont recommandé la chirurgie pour insérer sa valve aortique en mai. On a dit à Armstrong que cela se produirait très probablement en juillet lorsque Jackson n’était pas à l’école et avait plus de temps pour récupérer.

Mais l’été est venu et reparti, et il n’y avait toujours pas de date. Après avoir suivi plusieurs fois et préparé une date non confirmée, l’opération de Jackson a été officiellement fixée au 12 octobre.

“Je me suis senti au moins un peu soulagé”, a déclaré Armstrong, notant que les multiples reports ont ajouté une toute nouvelle couche au stress d’attendre une opération vitale.

Mais il a été repoussé au 9 novembre la veille de sa chute, puis reporté indéfiniment à leur retour trois semaines plus tard. L’hôpital n’a pas pu leur donner de nouvelle date.

Armstrong a insisté pour qu’elle et Jackson restent près de Vancouver pour être vus chaque semaine par son chirurgien qui peut surveiller son état.

Ils ont commencé à s’isoler dans un hôtel d’Abbotsford avec le partenaire d’Armstrong, qui y séjourne pour le travail, pour s’assurer que Jackson ne tombe pas malade avant son opération.

Mais Jackson a eu une toux mineure et a été testé positif au croup au début de la semaine dernière. Son équipe chirurgicale a déclaré qu’elle ne pouvait opérer que quatre semaines après son test positif, malgré le jeûne qu’il a depuis récupéré et qu’il est par ailleurs en bonne santé.

“Avec la façon dont les choses se passent, ce sera un défi de s’assurer que Jackson ne tombe plus malade”, a déclaré Armstrong, notant qu’il court un risque élevé de conséquences graves du COVID-19. Elle souhaite que les masques obligatoires reviennent dans les écoles pour empêcher les enfants de contracter des maladies.

Pendant qu’ils attendent, Armstrong a contacté plusieurs députés, les autorités sanitaires, les administrateurs d’hôpitaux, le bureau des soins de qualité pour les patients et les bureaux du ministre de la Santé Adrian Dix et du premier ministre David Eby. Aucun d’entre eux n’a répondu.

Armstrong a également interrogé BCCH sur la possibilité de faire transférer les soins de Jackson dans une autre province afin qu’ils puissent être effectués plus tôt. Cette demande a été refusée.

« Où essaient-ils de résoudre ce problème ? » a déclaré Armstrong, “Je veux juste savoir ce qui va être fait pour le résoudre.”

“La partie la plus effrayante des lignes de front”

Armstrong doit maintenant choisir entre retourner à Kamloops pour se regrouper avant leur nouvelle date de chirurgie le 14 décembre ou attendre à Abbotsford en sachant que la nouvelle date pourrait être annulée de toute façon.

Elle craint profondément pour son fils et pour les autres enfants qui passent entre les mailles du filet à mesure que le système de santé s’effondre et pour le personnel à qui l’on demande de travailler dans des conditions de plus en plus pénibles.

“Nos chirurgiens sont sur la partie la plus effrayante de la ligne de front ici, devant rencontrer les familles jour après jour pour leur expliquer pourquoi l’hôpital est incapable de procéder à leurs chirurgies et faire de leur mieux pour nous garder calmes”, a-t-elle écrit dans un texte. message à The Tyee.

“Je suis sûr que recevoir la colère de chaque famille au quotidien les laisse se sentir impuissants face à ce qu’ils sont capables de nous offrir.”

