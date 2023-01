Un garçon de la Colombie-Britannique menotté, sa mère dit que l’hôpital pour enfants aurait dû être un espace sûr

La mère d’un garçon autochtone de 12 ans qui a été menotté par la police au BC Children’s Hospital de Vancouver dit que cela aurait dû être un endroit sûr pour son fils, qui est autiste, mais il a été cloué au sol et traité comme un adulte .

Mia Brown dit qu’elle avait besoin d’aide avec son fils dans une gare du SkyTrain jeudi parce qu’il «poussait» et deux agents de la police des transports du métro de Vancouver l’ont amené à l’hôpital pour une évaluation en vertu de la loi sur la santé mentale de la Colombie-Britannique.

Elle dit que son fils a déjà été emmené à l’hôpital et qu’il s’est énervé parce que la chambre dans laquelle ils avaient attendu auparavant n’était pas libre.

Brown dit que les policiers ont épinglé son fils au sol et l’ont menotté au “premier son de ses gémissements”, sans lui demander d’abord de se calmer.

Elle dit qu’elle a commencé à enregistrer une vidéo, qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux, lorsque l’un des policiers a posé son genou sur le dos de son fils.

Un communiqué de la Metro Vancouver Transit Police indique que des agents appelés à une station du SkyTrain jeudi après-midi ont trouvé “un jeune qui agressait physiquement une femme, identifiée plus tard comme sa mère, qui avait des blessures mineures, y compris un visage ensanglanté”.

Il dit que le garçon aurait agressé un préposé du SkyTrain qui a tenté d’intervenir.

Les agents ont utilisé des menottes pour retenir le garçon sur le chemin de l’hôpital, où ils ont d’abord été retirés avant l’incident enregistré par Brown sur vidéo.

“L’utilisation de la force physique est toujours un dernier recours”, indique le communiqué de la police.

Mais dans le cas du fils de Brown, selon la police, “c’était une étape nécessaire pour assurer la sécurité de la personne au milieu d’une crise, du grand public et des officiers impliqués”.

Brown dit que les policiers lui ont dit qu’elle avait une «haute tolérance» pour le comportement de son fils.

“C’est vrai”, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique vendredi.

« Vous devez avoir une grande tolérance pour un enfant autiste, car il a des besoins. Je lui demande ce dont il a besoin et ensuite nous trouvons une solution.

Brown dit qu’elle respecte la police, ajoutant que son fils s’est enfui de l’école à plusieurs reprises et qu’elle apprécie les policiers qui l’ont aidé à le retrouver.

“Certains policiers savent quoi faire avec un enfant autiste, certains policiers le traitent simplement comme un adulte, parce que, je suppose, il est autiste et nous sommes autochtones”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle sentait qu’elle et son fils avait fait l’objet d’un « profilage racial ».

Selon une déclaration du BC Children’s Hospital, « fournir un environnement de soins de santé inclusif et culturellement sûr pour les patients et leurs familles est une priorité absolue ».

L’hôpital dit qu’il a commencé un examen de santé et de sécurité sur ce qui s’est passé et que son équipe de santé autochtone a contacté la famille du garçon.

La vidéo d’environ trois minutes que Brown a publiée sur Facebook commence avec le garçon menotté alors que les deux policiers le tiennent face contre terre.

On peut entendre Brown dire aux officiers “c’est trop”.

L’un des policiers dit qu’il comprenait d’où elle venait, “mais compte tenu de son comportement violent dans le passé, nous ne pouvons pas le laisser progresser davantage”.

Par la suite, Brown dit que son fils a pris un moment pour se ressaisir et a ensuite demandé comment elle allait.

“Il a dit:” C’est bon, ne pleure pas “, comme s’il me calmait. Mais je lui ai dit, non, cela t’est arrivé … et cela n’aurait pas dû arriver », a-t-elle déclaré.

« Il ne veut pas en parler. Il essaie de garder un front solide.

L’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique se dit «consternée par le traitement horrible d’un garçon autochtone» par la police des transports en commun.

“Les enfants méritent d’être pris en charge avec compassion”, déclare le syndicat dans un communiqué.

