Un garçon de Harlem de 4 ans, souffrant de malnutrition, ne pesait que 19 livres, ses frères et sœurs étaient également affamés par leurs parents : procureurs

La mère du garçon de Harlem, Jahmeik Modlin, 4 ans, décédé après avoir été retrouvé inconscient dans l’appartement de sa famillea affamé l’enfant et ses trois frères et sœurs si gravement que le bébé ne pesait que 19 livres au moment de sa mort, ont déclaré mercredi les procureurs du tribunal pénal de Manhattan.

Le enfants de 4, 5, 6 et 7 ansn’ont jamais fréquenté l’école et ont été isolés du reste de la famille au cours de l’année écoulée, a déclaré la procureure adjointe du district de Manhattan, Heather Buchanan, lors de la mise en accusation de Ragsdale. Les trois frères et sœurs du petit Jahmeik, actuellement hospitalisés et pris en charge par ACS, souffrent tellement de malnutrition qu’ils ne peuvent recevoir que des liquides intraveineux, a ajouté le procureur.

« Ils ne sont pas capables de supporter des solides pour le moment », a déclaré le procureur.

« Pendant une période prolongée, l’accusée n’a pas réussi à fournir de la nourriture et de la nutrition à son enfant de 4 ans ainsi qu’à son mari », Procureure adjointe Heather Buchanan dit de Nytavia Ragsdale, 26 ans.

Les médecins qui ont répondu à un appel au 911 de Ragsdale dimanche soir a trouvé Jahmeik mal nourri et souffrant d’hypothermie dans l’appartement d’Adam Clayton Powell Jr. Blvd. près de la 145e rue W.

Il n’avait pas de graisse, y compris au niveau du ventre ou des fesses, a déclaré Buchanan.

« Tous ces facteurs indiquent que cette maladie était chronique », a déclaré le procureur. «C’était une période prolongée de privation endurée par cet enfant…»

Ragsdale et son mari et coaccusé étaient les seuls à s’occuper de l’enfant, a déclaré Buchanan. Elle a déclaré que Ragsdale affirmait que son mari était un bon mari et qu’elle faisait la cuisine et les courses principales et nourrissait les enfants autant qu’ils en avaient besoin.

Mais selon une plainte pénale, le petit Jahmeik était tellement privé de nourriture qu’il mangeait son propre vomi.

Ragsdale a déclaré à la police qu’elle pensait que Jahmeik pesait 100 livres et qu’il avait dû perdre du poids récemment en raison d’une maladie. Elle a déclaré que pendant des mois, l’enfant vomissait toute sa nourriture puis la mangeait, indique la plainte pénale.

Ragsdale a également déclaré qu’elle ne nourrissait Jahmeik que de petites portions à la fois parce qu’il ne pouvait pas garder la nourriture et avait la diarrhée plusieurs fois par semaine, qu’elle n’avait jamais fait vacciner les enfants et qu’elle ne les emmenait pas chez le médecin, sauf en cas d’urgence. , selon des documents judiciaires.

Buchanan a déclaré que Ragsdale et son mari, Laron Modlin, 25 ans, s’étaient isolés eux-mêmes et les enfants de toute leur famille et de leurs amis au cours de l’année dernière, et s’ils avaient laissé entrer quelqu’un, « il aurait été très clair que les choses n’allaient pas bien. »

Dans des documents judiciaires, Modlin, qui est le père des trois plus jeunes enfants, a déclaré qu’il ne devait pas avoir remarqué l’état de Jahmeik car Modlin joue souvent à des jeux vidéo ou sur son téléphone.

Ragsdale et Modlin sont accusés d’homicide involontaire et de mise en danger du bien-être d’un enfant après avoir été initialement inculpés d’homicide par négligence criminelle et de mise en danger du bien-être d’un enfant.

Ragsdale portait le même sweat-shirt bordeaux crasseux qu’elle portait lorsqu’elle a été arrêtée lundi. Elle se balançait d’un côté à l’autre et semblait pleurer en attendant que son affaire soit entendue sur un banc près des cellules de détention de la salle d’audience.

L’avocate de Ragsdale, Naomi Oberman-Breinde, a désigné quatre membres de la famille de la mère présents dans l’audience, dont l’un a pleuré lorsque le procureur a décrit l’état de Jahmeik.

Elle a demandé la libération sous surveillance de Ragsdale, arguant qu’il s’agissait de sa première arrestation et que « contrairement au coaccusé dans cette affaire, elle n’a pas fui ».

Le juge Jay Weiner a détenu Ragsdale sous caution de 100 000 $ en espèces ou une caution de 300 000 $ et a émis une ordonnance de protection l’empêchant de tout contact avec ses trois enfants survivants.

« Vous n’avez peut-être aucun contact avec ces enfants », a précisé Weiner, faisant fondre Ragsdale en larmes.

Une voisine, Erica Speed, 41 ans, a déclaré lundi au Daily News que la mère vivait dans l’appartement depuis trois ans avec ses quatre jeunes enfants – mais Speed ​​a déclaré qu’elle n’avait « jamais vu aucun d’entre eux ».

« Nous posons toujours des questions sur les enfants. Elle ne les a jamais eu. Je ne les ai jamais vus aller à l’école. Je ne la vois jamais les retirer », a déclaré Speed. « Elle vit ici depuis presque trois ans et je n’ai jamais vu l’enfant. »

Ragsdale n’a pas suivi son apparence, n’a presque jamais changé de vêtements et a rejeté les offres de Speed ​​​​de lui donner des vêtements et des baskets, a déclaré le voisin.

«Elle a porté la même tenue pendant environ deux ans. Même pantalon de survêtement depuis deux ans, alors les gens d’ici lui ont donné un surnom, « Same Fit » – même tenue. C’est tout simplement fou », a déclaré Speed.

Un voisin qui a demandé à ne pas être identifié a décrit la relation entre Ragsdale et Modlin comme « abusive ».

« Il ne restait pas là. Il allait et venait », a déclaré mardi le voisin à propos de Modlin.

« Vous ne sauriez pas qu’ils ont eu des enfants », a-t-elle ajouté.

La famille était déjà enquêté par ACSqui soupçonnait Jahmeik de souffrir de malnutrition. Mais les enquêteurs n’ont pas étayé ces allégations, a indiqué mardi une source policière.

La source a également déclaré que le petit garçon était né avec de la marijuana dans son organisme.

Le père de Jahmeik a été inculpé mardi. Sa comparution devant le tribunal était attendue.

Le médecin légiste de la ville enquête toujours sur la cause du décès de Jahmeik. La police a d’abord pensé que le garçon avait des brûlures sur le corps, mais il a été déterminé par la suite qu’il s’agissait d’un eczéma grave, a indiqué une source policière.