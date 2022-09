Un garçon de Hamilton atteint d’un cancer obtient le souhait de «voir des monstres» exaucé

Un garçon de Hamilton âgé de cinq ans qui luttait contre un cancer du cerveau avait une demande : il voulait voir des monstres. Plus tôt ce mois-ci, 1 000 étrangers ont réalisé son souhait.

Alexandros, également connu sous le nom d’Alex, Hurdakis a été diagnostiqué pour la première fois avec un type de tumeur au cerveau appelé épendymome à l’âge de 10 mois et demi. Les épendymomes sont un type de tumeur qui prend naissance dans le système nerveux central – le cerveau ou la moelle épinière. Dans le cas d’Alex, ses tumeurs sont dans son cerveau.

La mère d’Alex, Kira Hurdakis, a déclaré que les cinq années écoulées depuis son diagnostic initial ont été difficiles.

“Les deux premières années ont été très difficiles parce que nous étions juste à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital”, a déclaré Hurdakis dans une interview avec CTV News Toronto mercredi.

«À ce stade, le cancer cause également d’autres problèmes. Il a dû subir une trachéotomie – un tube dans cette gorge pour l’oxygène [..] pour quand il dort ou est fatigué.

Plus tôt ce mois-ci, des médecins ont annoncé des nouvelles dévastatrices à la famille Hurdakis. Le traitement d’Alex avait cessé de fonctionner et son cancer était maintenant considéré comme en phase terminale. On leur a dit que leur fils n’avait plus que des semaines, voire des jours, à vivre.

“Il ne va pas très bien”, a déclaré Hurdakis. “Chaque jour est pire petit à petit.”

Paula Tzouanakis Anderson, une amie de la famille, a rendu visite à la famille le 11 septembre, peu après avoir reçu la nouvelle.

Au cours de cette visite, Anderson a déclaré qu’Alex avait exprimé un profond désir de “voir des monstres”.

“Nous l’avions emmené de temps en temps dans les maisons hantées de Niagara. Alex voulait vraiment y aller [back]mais depuis la nouvelle, nous ne pouvons pas voyager aussi loin”, a déclaré Hurdakis.

C’est alors qu’Anderson a dit qu’elle avait une idée. Si Alex ne pouvait pas aller voir les monstres à Niagara, elle les lui amènerait.

Elle a posté dans un groupe Facebook local demandant au quartier de s’habiller en costume et d’arriver dans la rue des Hurdakis à Hamilton à peine 48 heures plus tard pour un défilé d’Halloween.

“Il a commencé à grandir et à grandir et a attiré 350 personnes intéressées. Nous nous attendions à ce que beaucoup de gens soient intéressés, mais ils ne viendraient jamais. Nous attendions 100 ou 150 personnes », a déclaré mardi Tzouanakis Anderson à CTV News Toronto.

Une foule de monstres accueille la famille Hurdakis. (Crédit photo : Studios nautiques)

Au lieu de cela, environ 1 000 sorcières, sorciers, loups-garous, fantômes et squelettes sont arrivés.

« Je savais que ça allait être plus gros que ce que j’avais prévu. Mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi gros.

Un participant au défilé des monstres. (Crédit photo : Studios nautiques)

Quand Alex et ses parents se sont présentés, Tzouanakis Anderson a déclaré qu’ils étaient “sans voix” et “terrassés”.

Hurdakis a déclaré qu’elle n’oublierait jamais l’après-midi passé à transporter Alex à travers la foule de monstres, à le regarder offrir des high fives et poser sur des photos.

Alex Hurdakis embrasse l’un des nombreux monstres qui se sont présentés pour le saluer. (Crédit photo : Studios nautiques)

“Alex était si heureuse. Cela a créé des souvenirs que nous garderons à jamais dans nos esprits”, a-t-elle déclaré.

Alors que l’enfant de cinq ans se détériore, Hurdakis a déclaré que le rassemblement spécial lui avait donné une bouffée d’énergie. Il continue de regarder des photos et des vidéos de son grand jour.

Alors que la date officielle d’Halloween approche à grands pas, Tzouanakis Anderson a déclaré qu’elle priait pour un miracle.

“Je prie [..] il est toujours avec nous pour Halloween », a-t-elle déclaré. “Chaque jour est crucial à ce stade.”

Chaque jour est en effet crucial, dit Hurdakis, et elle passe chacun à essayer d’apporter de la joie à Alex pendant le temps qu’il lui reste.

“Nous voulons juste rendre Alex heureux aussi longtemps qu’il vivra”, a-t-elle déclaré.

“Nous espérons toujours un miracle.”

Un GoFundMe mis en place par Tzouanakis Anderson a amassé plus de 60 000 $ sur son objectif de 75 000 $ au moment de la publication. Des fonds seront consacrés aux frais médicaux et au soutien de la famille Hurdakis.

La famille Hurdakis (Crédit photo : Nautical Studios)