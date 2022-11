Un garçon de deux ans mutilé à mort par deux chiens à l’extérieur de l’hôtel devant des sœurs aînées horrifiées

Un garçon de DEUX ans a été tragiquement mutilé à mort par deux chiens devant ses sœurs aînées lors d’une attaque d’horreur à l’extérieur d’un motel.

Le jeune Jyedon Pollard jouait dans la cour d’un motel à Cowra, NSW lorsque les deux chiens l’ont attaqué.

Le petit Jyedon a été grièvement blessé lors de l’attaque d’horreur Crédit : Facebook

Les deux chiens appartiendraient au personnel du motel Crédit : Google Maps

Des proches horrifiés ont parlé d’une “attaque bizarre” lorsque les deux chiens, un Rottweiler et un chien de bétail “sans raison connue”, ont rapporté le Daily Telegraph.

L’attaque a laissé le garçon gravement blessé au cou et au visage et il a été transporté d’urgence à l’hôpital local.

Il a été transporté en hélicoptère à l’hôpital Westmead de Sydney dans un état critique, mais les médecins n’ont pas pu le sauver.

L’horrible attaque s’est produite mardi vers 10 h 20 au Country Gardens Motel.

La mère du garçon, Kesha Pollard, vivait temporairement au motel avec ses trois enfants en attendant un logement permanent.

Un parent a déclaré au point de vente que les enfants avaient déjà joué avec les deux chiens sans aucun problème.

Elle a dit que les deux chiens avaient sauvagement tué l’enfant devant ses sœurs et sa mère “sans raison connue”.

“C’est l’enfant le plus précieux et le plus beau, personne ne peut croire que cela lui est arrivé”, a déclaré un proche.

Le commissaire de police de NSW, Bob Noble, a déclaré: “La mère de l’enfant, qui était avec l’enfant, était bouleversée, comme vous pouvez l’imaginer.

“C’est une question très sensible … nous sommes très inquiets pour la famille et les proches, nous voulons juste étendre une certaine compréhension à la communauté en ce moment.”

La police a déclaré que les deux chiens avaient été saisis par le conseil local tandis qu’une scène de crime avait été bouclée avec du ruban adhésif de police au motel.