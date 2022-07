Un garçon de Delhi de 7 ans se souvient des capitales, des devises par drapeaux de pays. Il est maintenant détenteur d’un record

Sarthak Biswas, un garçon de 7 ans de Delhi a créé un record du monde. Il est entré dans le livre des records OMG pour être le plus jeune et le plus rapide à rappeler les pays, les capitales, les devises et les langues des 195 pays reconnus par l’ONU par leurs drapeaux.

Sarthak a mis 8 minutes et 43 secondes pour réaliser cet exploit. Le record du monde a été créé en présence de juges lors d’un événement virtuel en direct le 1er juin 2022.

Sarthak, fils de parents médecins basés à Delhi et élève de classe 3 de l’école internationale Amity, Saket, New Delhi, a impressionné le jury par son pouvoir de mémoire.

Dans l’émission, l’animateur a affiché les drapeaux de 195 pays et Sarthak a pu identifier tous les pays et nommer leurs capitales, devises et langues en un temps record.

Auparavant, au mois de mai 2022, Sarthal avait également établi un record national dans la même catégorie et était entré dans l’India Book of Records.

Dans un autre exemple de démonstration formidable de ce dont les humains sont capables, une fille nommée Aadi Swaroopa de Mangaluru, Karnataka a une capacité exceptionnelle à écrire avec ses deux mains.

Mais ce n’est pas la seule qualité qui la distingue de la foule. L’ambidextre de 17 ans peut écrire en anglais et en kannada en même temps et peut atteindre une vitesse d’écriture de 45 mots par minute tout en utilisant les deux mains simultanément. Swaroopa avait déjà fait la une des journaux avec ses incroyables compétences et a de nouveau séduit les internautes après qu’une vidéo d’elle ait été récemment partagée en ligne.

Détenteur du record du monde d'ambidextrie Aadi Swaroopa de l'Inde. Elle écrit 45 mots par minute…

Dans le clip, partagé par l’homme d’affaires Tansu Yegen sur Twitter, on peut voir Swaroopa mettre ses compétences en valeur. Elle tient une craie dans ses deux mains et écrit des phrases en anglais sur un tableau noir avec une vitesse impressionnante. “Le détenteur du record du monde d’ambidextrie Aadi Swaroopa de l’Inde. Elle écrit 45 mots par minute… », lit-on dans la légende.

