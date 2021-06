La pandémie de Covid-19 et le confinement qui a suivi ont contraint des millions de personnes à travers le monde à se confiner aux quatre murs de leur maison. Mais un garçon de 14 ans de Bengaluru, en Inde, semble avoir utilisé ce temps pour créer un nouveau jeu Web innovant non seulement pour aider à remonter le moral des gens coincés à la maison, mais aussi pour faire connaître Covid-19.

Abhinav Ranjith Das, un étudiant de White Hat Jr et passionné de codage a développé un jeu en ligne appelé ‘Go Corona Go’. Grâce à sa riche animation, sa tâche intéressante et sa musique entraînante, le jeu maintient non seulement les joueurs accrochés et divertis, mais sensibilise également les joueurs aux aspects importants de la sensibilisation à Covid-19, notamment en mettant l’accent sur le lavage et la désinfection des mains, le port de masques et la vaccination contre le virus.

Le jeu comporte trois niveaux dans lesquels le joueur doit franchir des obstacles, y compris le virus lui-même, afin d’avoir accès à des équipements de sécurité tels que des masques et des kits d’EPI pour vaincre le virus. L’objectif du jeu est d’atteindre la fin du troisième et dernier niveau où le joueur est récompensé par le vaccin Covid-19.

« La situation actuelle m’a inspiré pour développer le jeu. Le jeu s’efforce d’éduquer les gens sur la façon dont ils peuvent se protéger du virus, mais de manière ludique, car le joueur doit surmonter des obstacles pour atteindre la destination finale. Il se termine par un message sur la sécurité », a déclaré le créateur du jeu Abhinav Jain. « Je veux que tous ceux qui jouent à ce jeu s’inspirent et prennent toutes les précautions nécessaires pour que nous puissions vaincre ce virus! » a ajouté l’adolescent de Bengaluru.

Dès son plus jeune âge, Abhinav a montré de l’enthousiasme pour le codage et a récemment commencé à apprendre à coder de manière professionnelle. Avec le jeu, l’adolescent semble avoir laissé ses parents fiers.

« C’est un moment de grande fierté pour nous… Nous sommes enthousiasmés par la façon dont Abhinav apprend chaque jour et prévoit maintenant de créer plus de jeux », a déclaré la mère d’Abhinav.

Pour Abhinav, cependant, ce n’est que le début. Actuellement, le jeune codeur travaille à la création de deux autres jeux. L’un est un jeu de course tandis que l’autre est une interprétation numérique basée sur le concept d’un Rubik’s cube.

