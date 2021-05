Un garçon de 9 ans tué alors qu’il jouait sur un terrain de football après avoir été frappé par la lumière au Royaume-Uni

Un incident tragique d’un garçon de neuf ans frappé par la foudre a été rapporté à Blackpool lorsque la ville anglaise du Lancashire a été frappée par un orage. Le garçon aurait suivi des séances privées d’entraîneur de football lorsque l’incident s’est produit. La police a été appelée sur place.

Le garçon, gravement blessé, a été transporté à l’hôpital. Il a ensuite été confirmé mort. La police a enquêté sur l’affaire bien que les responsables pensent qu’il a été frappé par la foudre.

Le secrétaire du Spirit of Youth Junior FC, qui utilise le terrain de football, a déclaré à la Courrier quotidien qu’ils n’étaient pas au courant du malheureux incident mais ont présenté ses sincères condoléances à la famille.

Le club a partagé la tragique nouvelle sur sa page Facebook et a informé que l’incident s’était produit sur son terrain d’origine sur les terrains de jeu Common Edge, mais que ce n’était pas lors d’une séance d’entraînement du club.

En outre, ils ont exprimé leurs regrets dans la déclaration et ont écrit qu’ils avaient le cœur brisé par la disparition du jeune garçon. Le message a précisé que l’Esprit de la jeunesse est une famille ancrée dans la communauté locale. Le club a promis de tirer parti de tout le soutien nécessaire à la fois à la famille et à ceux qui étaient avec lui à l’époque. En fin de compte, ils ont demandé aux gens de ne pas trop déranger la famille et de respecter leur vie privée dans les moments les plus tragiques.

Le secrétaire du club a également informé qu’ils avaient annulé les séances d’entraînement de trois équipes qui devaient s’entraîner le soir en raison de la tempête.

Peu de temps après l’incident qui a eu lieu vers 17 heures du soir, des policiers et des ambulances aériennes ont bouclé la route de l’école. Il a ensuite été rouvert au public alors qu’un véhicule d’intervention rapide, une camionnette d’ambulance aérienne et peu de policiers étaient encore présents sur les lieux plus tard dans la journée.

La police a révélé avoir informé la famille du garçon et les policiers les soutenaient.

Commentant l’incident, le surintendant-détective Nick Connaughton a déclaré: «Il s’agit d’un incident vraiment dévastateur et nos pensées vont de tout cœur à la famille et aux amis du jeune garçon décédé, en cette période très triste et pénible.

