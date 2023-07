Un garçon de 9 ans est décédé d’une crise d’asthme aggravée par la fumée d’un feu de forêt, selon ses parents

Les parents en deuil qui ont perdu leur garçon de neuf ans la semaine dernière disent que leur fils est décédé après une grave crise d’asthme aggravée par la fumée des feux de forêt qui a englouti certaines parties de la Colombie-Britannique.

Amber Vigh a déclaré que son plus jeune fils, Carter, est décédé aux urgences avec ses parents à ses côtés à 19h20 PT mardi dernier.

« Ils ont tout essayé … Je suis juste resté là et je lui ai juste dit que je l’aimais et juste pour respirer », a déclaré Amber dans une interview depuis sa maison près de 100 Mile House, en Colombie-Britannique, lundi.

« Cette fois, c’était juste différent. »

La mort de Vigh survient alors que la fumée de plus de 360 ​​incendies de forêt fait chuter la qualité de l’air dans toute la Colombie-Britannique, en particulier dans les régions du centre et du nord de la province.

Les responsables gouvernementaux et les autorités sanitaires ont averti les habitants de ces zones présentant des conditions préexistantes d’être prudents, reconnaissant que l’air contaminé peut rendre une personne plus malade ou accélérer sa mort.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a publié lundi à 16 heures un bulletin de sécurité publique avertissant des risques de fumée de feu de forêt et qualifiant la mort de Vigh de « perte déchirante ».

« Alors que la province subit des impacts plus importants des effets du changement climatique, les Britanno-Colombiens en apprennent davantage sur les risques associés à la fumée des feux de forêt, à la chaleur extrême et à d’autres facteurs environnementaux », lit-on dans le bulletin. « Cette plus grande sensibilisation peut nous aider à réagir lorsque des risques sont identifiés. »

La province recommande aux personnes ayant des conditions préexistantes de suivre ces directives recommandées si la qualité de l’air est mauvaise :

Réduisez ou arrêtez l’activité physique si vous éprouvez des difficultés à respirer.

Restez au frais et hydratez-vous en buvant beaucoup d’eau.

Ayez toujours sur vous tous les médicaments nécessaires.

Utilisez des filtres à air HEPA à la maison pour éliminer la fumée des feux de forêt.

La crise d’asthme a commencé à la maison

Amber a déclaré que son fils avait passé son dernier jour heureux comme jamais.

Il a joué au parc aquatique avec ses amis quand l’air était plus clair plus tôt dans la journée, puis a célébré l’anniversaire d’un autre garçon – également nommé Carter – avant de courir pour un Slurpee avec sa mère dans un 7-Eleven.

« Il a passé une excellente journée », a déclaré Amber. « Je n’avais aucune indication qu’il se débattait de quelque manière que ce soit. »

Elle a dit que Carter avait vécu avec l’asthme toute sa vie. Il était prêt à utiliser la pompe qu’il transportait partout et avait été à l’hôpital plusieurs fois auparavant pour augmenter son niveau d’oxygène après une attaque.

Carter Vigh, 9 ans, est décédé mardi. Ses parents disent que leur fils est décédé des suites d’une crise d’asthme aggravée par la fumée des incendies de forêt. (Fourni par Amber Vigh)

Sa toux a commencé mardi soir, se souvient Amber. Elle et son mari James ont dit qu’ils avaient réagi comme ils le faisaient habituellement – ​​ils ont donné à Carter sa pompe, lui ont dit de se concentrer sur sa respiration et lui ont ensuite fait couler un bain frais pour apaiser toute panique.

Lorsque la toux s’est aggravée, Amber a conduit Carter à l’hôpital. Le personnel des urgences a pris le relais après les avoir rencontrés aux portes de la baie, mais Carter a ensuite perdu connaissance.

Les médecins, les infirmières et les ambulanciers paramédicaux ont pratiqué la RCR pendant 25 minutes avant que le garçon ne soit déclaré mort.

« Quand nous sommes rentrés dans cette pièce, toutes les infirmières, tout le monde là-dedans sanglotaient. Ils étaient tous si professionnels et travaillaient si dur », a déclaré Amber.

« Ils n’ont pas laissé leurs émotions les gêner tout au long de l’affaire, mais quand tout a été dit et fait, ils étaient une épave. »

Carter Vigh avec sa mère Amber sur une photo non datée. (Fourni par Amber Vigh)

Amber et James ont déclaré que le coroner leur avait dit que la cause du décès de leur fils était probablement une grave crise d’asthme exacerbée par l’air enfumé. Le service des coroners de la Colombie-Britannique a confirmé qu’il enquêtait sur le décès, mais un porte-parole a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter davantage tant que l’enquête n’était pas terminée.

« Nous l’avons pris au sérieux », a déclaré Amber, faisant référence à l’asthme de Carter. « C’était juste son heure et ce n’est pas juste.

« Il était parfait. Il avait la petite tache de rousseur parfaite sur le lobe de son oreille et le petit nez le plus mignon … Nous avons élevé le petit garçon le plus aimant. »

Le couple a déclaré qu’il parlait de la mort de leur fils dans l’espoir de pouvoir joindre d’autres parents.

« J’espère que les gens réalisent à quelle vitesse cela peut tourner parce que nous avons maîtrisé son asthme. Nous avons été si diligents. »

Carter Vigh, deuxième à partir de la droite, est photographié avec ses parents et ses frères et sœurs sur une photo non datée. (Fourni par Amber Vigh)

Mauvaise qualité de l’air pendant des jours, selon les données

Les résidents de certaines parties du centre et du nord de la Colombie-Britannique connaissent une qualité de l’air extrêmement médiocre causée par la fumée des incendies de forêt qui brûlent dans la région.

Selon les données du gouvernement de la Colombie-Britannique, la zone autour de Kamloops – le point de données le plus proche de 100 Mile House – avait un score de 6 sur la cote air santé (CAS), indiquant que les personnes qui y vivent et dans les environs font face à une santé modérée. risques dus à la pollution de l’air.

Une légère cendre blanche a été vue tomber du ciel dans d’autres villes comme Quesnel, couvrant des voitures et des bâtiments. Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux avertissant de la mauvaise qualité de l’air pour le centre de l’intérieur et le nord-est de la Colombie-Britannique

« La perte d’un enfant est une profonde tragédie. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cet enfant et à toutes les personnes touchées par son décès », lit-on dans un communiqué du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, reconnaissant que la fumée des feux de forêt peut être « dangereuse ». pour les personnes ayant des conditions médicales préexistantes.

Le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a également présenté ses condoléances lundi.

« C’est évidemment une terrible, terrible tragédie – le pire cauchemar de tous les parents – et nos pensées vont à la famille en ce moment déchirant », a-t-il déclaré.