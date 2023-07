Un garçon de 9 ans en Colombie-Britannique, souffrant d’asthme, meurt pendant la saison des incendies de forêt ; coroner enquête

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il enquêtait sur la mort inattendue de Carter Vigh, neuf ans.

Vigh, de 100 Mile House, est décédé le 11 juillet des suites d’une crise d’asthme, aggravée par la fumée persistante des incendies de forêt dans la région.

« La mort soudaine et inattendue de ce jeune garçon est une perte déchirante pour sa famille et sa communauté », indique le communiqué publié lundi 17 juillet.

Le jeune garçon laisse derrière lui une mère et un père, ainsi que deux frères et sœurs, selon une collecte de fonds en ligne créée pour soutenir la famille pendant cette période.

Dans des publications sur les réseaux sociaux, maman Amber Vigh a déclaré que son fils « sera toujours dans les mémoires pour son sourire et son rire contagieux et pour s’assurer que tout le monde se sentait spécial, aimé et accueilli dans sa vie ».

Elle a ensuite remercié le personnel d’urgence de l’hôpital 100 Mile.

Dans sa déclaration, le BC Coroners Service a exhorté toute personne souffrant de maladies cardiaques et pulmonaires préexistantes à rester à l’intérieur, à réduire le temps passé à l’extérieur et à utiliser la filtration HEPA à l’intérieur pendant la saison des feux de forêt.

Il y a environ 375 incendies actifs dans la province, 31 dans la caserne de pompiers de Cariboo et 253 autres dans le reste du nord de la Colombie-Britannique.

Plus à venir.

