Un garçon de 9 ans, dont la famille a été « massacrée dans sa tente par un attaquant de camping au hasard » est courageux, révèlent des proches

Un garçon de NEUF ans fait preuve de “courage” après être devenu orphelin lorsque sa mère, son père et sa sœur de six ans ont tous été tués par un homme armé lors d’une “attaque aléatoire” dans un camping, a révélé son oncle.

Tyler et Sarah Schmidt, tous deux âgés de 42 ans, ont été retrouvés morts dans leur tente au terrain de camping du parc d’État de Maquoketa Caves dans l’Iowa avec leur fille, Lula, après avoir été tués par Anthony Sherwin, selon les flics.

Tyler Schmidt et sa femme Sarah posent avec leur fils Arlo, en bas à gauche, et leur fille Lula

Adam Morehouse a déclaré que la famille aimait être dehors

Sherwin a été retrouvé mort d’une blessure par balle auto-infligée juste à l’ouest des terrains de camping du parc d’État

Leur fils, Arlo, a survécu à l’horrible attaque.

“Arlo a été incroyable et courageux tout au long de tout cela et les familles ne sauraient assez remercier les premiers intervenants pour tous les soins et l’attention qui ont été apportés dans cette tragédie dévastatrice”, a déclaré Adam Morehouse, le frère de Sarah, au Sun.

“C’est un enfant très fort et en bonne santé qui était absolument incroyable et il a certainement un esprit plus fort que l’enfant moyen de neuf ans dans tout ce qu’il fait, mais il est important de savoir qu’il va avoir tant d’années de guérison devant lui. , et il est donc important de lui donner autant d’amour et de soutien que possible en ce moment.

Il n’y a aucun lien apparent entre le tireur et la famille qu’il a abattue Crédit : AP

Felicia Coe, 35 ans, de Des Moines, a déclaré à ABC News qu’elle avait vu Arlo debout près des ambulanciers.

“Il était en pyjama.

“Je me souviens très bien qu’il avait une chaussure de tennis bleue”, a-t-elle déclaré.

“Il a ces cheveux vraiment mignons, bouclés, moppy, blond fraise qui se distinguent vraiment”, a déclaré Coe.

«Il était dans ces petits pyjamas super mignons, comme un T-shirt en coton et un short assorti. … Il se tenait là.”

Il ne pleurait pas. Il n’était pas désemparé. »

“Mais il n’était pas non plus réconforté. Il se tenait juste là tout seul.”

Un GoFundMe pour Arlo a permis de récolter environ 165 000 $.

Sherwin n’avait aucun lien avec la famille, a confirmé Morehouse.

“Personne dans nos familles n’avait jamais rencontré l’individu ou les familles de l’individu”, a déclaré Morehouse.

«Aucune interaction n’a eu lieu à notre connaissance et c’est juste un individu qui a décidé ce matin-là de choisir une tente et d’entrer et de provoquer cette tragédie dévastatrice qui affecte plusieurs personnes et familles, partout dans le Midwest, et malheureusement, cette tente appartenait à ma sœur et à sa belle famille.”

Morehouse a également déclaré que Sarah s’absentait rarement de son travail dans une bibliothèque locale, car elle développait des programmes.

Elle a dit à la femme de Morehouse il y a quelques semaines qu’elle avait pu partir un jour pour emmener les enfants camper, et ils se sont donc dirigés vers le site jeudi soir.

“C’était une famille très pétillante, intelligente et amusante, qui aimait le plein air et sortait autant qu’elle le pouvait pour faire de la randonnée.”

“Ils ont commencé à camper il y a environ un an avec les enfants pour voir si les enfants aimeraient ça et ils ont vraiment adoré la première fois qu’ils y sont allés, et ils sont restés actifs depuis”, a déclaré Morehouse.

Personne dans la famille n’a reçu de textos de leur part ou n’a parlé avec eux.

Sarah était l’aînée de quatre enfants, frères et sœurs dans les régions du Dakota, du Texas et du Michigan.

Sarah les a contractés pour la dernière fois dans un fil de texte familial la veille de leur départ en camping, pour commenter une photo qu’une de ses sœurs avait publiée.

Morehouse a déclaré qu’ils venaient à Ceder Falls pour soutenir Arlo et prendre des dispositions.

La famille de Tyler est déjà dans la région, une grande raison pour laquelle le couple a déménagé là-bas, a déclaré Morehouse.

Morehouse a déclaré que les souvenirs qu’il chérira le plus sont les moments où ses propres enfants ont pu jouer avec leurs cousins, comme lorsqu’ils ont passé des vacances ensemble à Kansas City pendant la saison de Noël.

“Une nuit précise, il s’est avéré qu’il n’y avait que de la neige et de la glace aveuglantes et nous sommes toujours allés à la piscine chauffée comme pour les familles et avons sauté dans l’eau”, a-t-il déclaré.

“Je n’oublierai jamais Lula et les sourires sur le visage d’Arlo pendant que nous faisions des boulets de canon dans l’eau chaude alors qu’il neigeait et givrait sur nous/

« C’était un souvenir que je n’oublierai probablement jamais avec ces quatre enfants à l’époque.

Joseph Sherwin, le père du suspect de tir Anthony Sherwin, qui vivaient tous deux dans le Nebraska, a déclaré au Des Moines Register que lui et son fils campaient vendredi au parc d’État des grottes de Maquoketa.

Il a dit au point de vente qu’il s’était réveillé au son de coups de feu et de quelqu’un qui criait.

“J’ai vu un jeune garçon accourir du quartier en criant à l’aide.”

“Je lui ai dit de continuer à courir dans ma direction et je l’aiderais.”

“Je lui ai demandé ce qui s’était passé et il a dit qu’un homme en noir avait tiré sur sa famille”, a déclaré le père.

Il a dit au point de vente que son fils ne portait pas de noir mais qu’ils voyageaient légalement avec une arme à feu mais qu’elle se trouvait dans un conteneur sécurisé sous le siège arrière.”

Le jeune Sherwin a été retrouvé par la police avec une blessure par balle à la tête.

Il n’avait pas d’antécédents criminels et vivait avec ses parents.

“Nous refusons de croire les nouvelles.”