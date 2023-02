Un garçon de 9 ans devient l’un des plus jeunes diplômés du secondaire

David Balogun, un garçon de 9 ans originaire de Pennsylvanie, est devenu l’un des plus jeunes étudiants à avoir obtenu son diplôme d’études secondaires après avoir reçu un diplôme d’une école à charte à Harrisburg.

Selon des rapports de WGAL-TV, Balogun a récemment reçu un diplôme de la Reach Cyber ​​Charter School, où il a suivi des cours à distance depuis son domicile de Bensalem dans le comté de Bucks. L’enfant de 9 ans s’intéresse particulièrement à la science et à la programmation informatique, et espère devenir astrophysicien afin de pouvoir étudier les trous noirs et les supernovas.

“Ils ne m’ont pas enlisé”, a déclaré David à propos de l’école. «Ils ont également plaidé pour moi en disant:« Il peut le faire. Il peut le faire. Sa mère Ronya a ajouté : « Je devais sortir des sentiers battus. Faire des batailles d’oreillers quand tu n’es pas censé le faire, lancer des balles dans la maison. C’est un enfant de 9 ans avec un cerveau qui a la capacité de comprendre et de comprendre beaucoup de concepts au-delà de son âge et parfois au-delà de ma compréhension.

En obtenant son diplôme d’études secondaires à seulement neuf ans, Balogun rejoint seulement deux autres personnes qui ont obtenu leur diplôme d’études secondaires à neuf ans ou moins, selon Le plus ancien.org. La seule personne à avoir obtenu son diplôme plus jeune que Balogun est Michael Kearney, qui détient actuellement le record du monde Guinness du plus jeune diplômé du secondaire lorsqu’il a obtenu son diplôme à seulement six ans en 1990.

Depuis qu’il a obtenu son diplôme de Reach Charter, David a déjà terminé un semestre au collège communautaire du comté de Bucks. Maintenant, sa famille cherche la meilleure solution pour les collèges et les universités pour le jeune prodige.

“Est-ce que je vais jeter mon fils de neuf ans à Harvard pendant que je vis à [Pennsylvania]?” dit son père, Henri. “Non.”