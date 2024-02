Un garçon de 9 ans décède et son frère de 16 ans infecté par une souche mortelle de grippe aviaire déjà détectée au Royaume-Uni – World News

Un jeune garçon est décédé de la grippe aviaire alors que les médecins ont découvert que son frère aîné avait également été testé positif au virus.

Également connue sous le nom de grippe aviaire, elle s’attaque parfois aux humains, en particulier à ceux qui sont en contact étroit avec les volailles, et connaît un taux de mortalité effrayant qui peut atteindre 50 pour cent. La semaine dernière, un jeune garçon de neuf ans est décédé dans la province de Kratie, au nord-est du Cambodge, selon le ministère de la Santé du pays.

Aujourd’hui, le frère aîné du garçon, âgé de 16 ans, s’est également révélé infecté. Quatre décès dus à la grippe aviaire ont été signalés au Cambodge l’année dernière, où de nombreuses personnes préfèrent encore acheter des poulets vivants sur les marchés où de nombreuses fermes de basse-cour sont encore courantes.

Dans un communiqué, le ministère cambodgien de la Santé a déclaré que le frère de 16 ans avait été testé positif au virus dimanche mais ne présentait aucun symptôme. Le garçon suivait un traitement médical et les autorités enquêtent sur qui a été en contact avec les frères et comment et où ils ont contracté le virus. Il ajoute que le garçon décédé la semaine dernière souffrait de fièvre, d’essoufflement, de toux et d’évanouissements après avoir mangé un repas que ses parents avaient préparé à partir de poulet et de canards qu’ils élevaient.

L’OMS et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ont fait craindre que les festivités du Nouvel An lunaire célébrées dans une grande partie de l’Asie ne présentent un risque de propagation du virus. L’année dernière, il a été signalé qu’une femme était décédée après avoir contracté le virus H5N6 – une forme rare de grippe aviaire – à la suite d’une visite dans un marché de volailles vivantes dans le Sichuan, à Hong Kong. La femme de 33 ans a développé ses premiers symptômes le 22 octobre et a été rapidement transportée à l’hôpital, mais elle est décédée le 14 novembre.

Le H5N6 a été détecté pour la première fois chez l’homme en 2014, et depuis lors, 88 cas de cette souche ont été enregistrés, tous sauf deux en 2014. Chine , au cours des 10 dernières années. Dans sa dernière mise à jour sur la maladie, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré : « L’augmentation du nombre de cas humains signalés d’infection par le virus A(H5N6) peut refléter la circulation continue du virus chez les oiseaux, ainsi que l’amélioration du système de surveillance et de la capacité de diagnostic en tant que moyen. conséquence directe de la réponse à la pandémie de COVID-19.

“La menace zoonotique reste élevée en raison de la propagation des virus parmi les oiseaux. Chaque fois que des virus de la grippe aviaire circulent chez les volailles, il existe un risque d’infection sporadique et de petits groupes de cas humains dus à l’exposition à des volailles infectées ou à des environnements contaminés. Par conséquent, les cas humains sporadiques ne sont pas inattendus.