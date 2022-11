Un garçon de 8 ans traîné à mort devant ses parents par un crocodile au Costa Rica

Un enfant traîné à mort devant ses parents est le pire. Il est difficile de décrire l’incident macabre qui a coûté la vie à leurs êtres chers. Malheureusement, un tel incident s’est produit au Costa Rica lorsqu’un garçon de 8 ans a été traîné à mort devant ses parents par un crocodile. Le jeune enfant passait du temps avec sa famille au bord d’une rivière lorsqu’il a été décapité par le reptile avant d’être traîné sous l’eau.

Selon le NY Post, le garçon costaricain Julio Otero Fernandez a visité la rivière Marina près de chez lui dans la ville de Limon le 30 octobre. Il passait du temps avec ses quatre frères et sœurs, ses parents et d’autres proches lorsque l’horrible incident s’est produit. Apparemment, il était environ 14 heures lorsque Julio se tenait dans l’eau jusqu’aux genoux lorsque l’énorme crocodile s’est jeté sur lui. Le reptile lui a arraché la tête avant de le traîner dans les profondeurs de la rivière, pour ne plus jamais être repéré.

Les parents de l’enfant, la mère Margini Fernandez Flores et le père Don Julio Otero, ont été laissés sans défense lorsqu’ils ont trouvé la bête prenant la vie de leur enfant en un clin d’œil. “La chose la plus difficile pour ma femme a été de voir le crocodile flotter avec le corps de mon fils”, a déclaré Otero.

Le couple aurait informé les flics uniquement de “se sentir abandonné par les autorités”. Otero a affirmé que les flics avaient refusé de tirer sur l’animal car ils n’avaient pas le pouvoir d’ouvrir le feu.

Pendant ce temps, un mois après la mort de l’enfant, un chasseur non identifié aurait tiré et tué un crocodile dans cette zone. En coupant l’estomac du reptile, les habitants ont trouvé des mèches de cheveux et des fragments d’os dans son corps qu’ils croyaient appartenir à Julio. Cependant, les autorités locales doivent encore prendre les restes humains pour des tests ADN en vue de son identification.

Julio et sa famille ont déménagé au Costa Rica il y a quatre ans pour travailler dans une plantation de bananes. Mais la famille endeuillée envisage de retourner au Nicaragua pour protéger ses enfants des animaux protégés au Costa Rica. “Je ne resterai pas ici car ils protègent ces animaux et ils sont capables de quitter la rivière pour attaquer plus de gens”, a déclaré la mère de Julio (Flores).

