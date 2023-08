Un garçon de 8 ans, tellement maltraité par ses parents biologiques que ses jambes ont été amputées, escalade le sommet de 780 pieds – pour aider les autres

QUAND Tony Hudgell, huit ans, a découvert que sa mère violente avait été libérée de prison, sa première pensée n’était pas pour lui-même mais pour les autres enfants.

Tony a été tellement maltraité par ses parents biologiques Jody Simpson et Tony Smith que ses deux jambes ont dû être amputées.

Il n’avait que 41 jours lorsque la paire torsadée l’a attaqué et a eu la chance de s’enfuir de sa vie.

Pourtant, lorsque le jeune indomptable a réalisé que le mal Simpson, 29 ans, avait été libéré en février après avoir purgé six ans d’une peine de dix ans, la plus grande peur de Tony était pour les autres enfants que le couple malade pourrait avoir.

C’est cet incroyable sens de l’empathie qui a conduit Tony à collecter près de 2 millions de livres sterling pour aider d’autres jeunes handicapés et malades.

Cette semaine, il a levé 19 000 £ en escaladant 780 pieds jusqu’au sommet d’Orrest Head, dans le Lake District.

La mère adoptive Paula, 56 ans, a déclaré: « Tony sait que ses parents biologiques ne peuvent pas s’approcher de lui et il sait qu’il est en sécurité avec nous, mais il craint que quelque chose puisse arriver à un autre enfant s’ils en avaient un.

« C’est un fardeau assez lourd à porter pour un petit garçon, mais cela montre sa nature bienveillante et empathique.

«Il savait que sa mère était prête à être libérée, mais nous avons été choqués quand elle est sortie. Je suis allé le dire à Tony et il a dû voir mon visage, car il a dit : « Elle est sortie, n’est-ce pas ?

« Il s’énerve un peu de temps en temps, mais pas pour lui car il sait qu’il est précieux pour nous. Il dit toujours à nos enfants plus âgés qu’il est spécial parce que nous l’avons choisi.

Paula lutte contre ses propres problèmes de santé après avoir reçu un diagnostic de cancer de l’intestin en février 2022.

Elle a subi une opération majeure pour enlever une tumeur et six mois de chimiothérapie intensive qui ont pris fin en octobre dernier.

Son rétablissement a été lent et une série d’occlusions intestinales l’ont laissée dans la douleur, mais la mère de huit enfants dit que le courage de Tony l’a aidée à faire face.

Paula, de West Malling, Kent, a déclaré: « Cela n’a pas été facile, mais je regarde tout ce que Tony a traversé et je pense » comment puis-je me plaindre? Il est vraiment incroyable.

« S’il peut venir avec un sourire sur son visage, alors moi aussi. »

Malgré sa maladie, Paula a fait campagne avec succès pour garder les agresseurs d’enfants derrière les barreaux plus longtemps, mais malheureusement, la modification de la loi est arrivée trop tard pour garder la mère biologique de Tony en prison.

La vue de Tony atteignant le sommet d’Orrest Head, près de Windermere, a laissé Paula et son mari Mark, 59 ans, remplis de fierté, surtout après que le jeune ait enlevé ses jambes prothétiques pour grimper au sommet.

Il a été rejoint par la légende de l’alpinisme Sir Chris Bonington, 89 ans, qui a entrepris 19 expéditions dans l’Himalaya et conquis le mont Everest à quatre reprises.

Il y avait aussi une surprise en réserve pour Tony alors qu’il approchait du sommet lorsque le vétéran de l’armée britannique Hari Budha Magar s’est glissé derrière lui dans la dernière ligne droite.

Hari, 43 ans, un autre double amputé qui a perdu ses jambes dans une explosion en Afghanistan en 2010, a laissé le petit garçon sans voix.

L’ancien Gurkha est devenu le héros de Tony après avoir été le premier double amputé à escalader l’Everest en mai.

Hari et Sir Chris auraient peut-être risqué leur vie pour se tenir au sommet du monde, mais il n’y avait aucun doute sur l’identité de la star de la série alors que Tony soulevait un Union Jack à la fin de sa collecte de fonds.

Sir Chris a déclaré qu’il était « épaté » par « l’endurance, le vrai courage et la détermination » du jeune.

Tandis que Hari disait : « C’est mon héros. Il est le même que moi. C’est un personnage très fort et ce qu’il fait est incroyable. Nous avons besoin de plus de gens comme Tony.

Paula a déclaré: « Tout ce que fait Tony montre une réelle détermination.

« Dans cette montée, il rongeait son frein pour démarrer alors que l’adrénaline montait.

« Il était tellement, tellement rapide qu’il montait et descendait en trois heures environ. Nous allions utiliser un fauteuil roulant tout-terrain pour le redescendre mais il a refusé et a tout fait lui-même. Il ne voulait aucune aide.

« Cela reflète à quel point il a été déterminé dans la vie dès le début. »

Paula est convaincue que ce sont les débuts déchirants de Tony qui le font tant se soucier des autres.

Sa mère Simpson et son père Smith, 52 ans, ont chacun été emprisonnés pendant dix ans à Maidstone Crown Court en 2018 pour avoir agressé, négligé et maltraité Tony.

Il n’a fallu qu’une heure à un jury pour les condamner.

Au cours des cinq semaines qu’il a passées avec le couple pervers, il a eu tous ses membres cassés, sa cheville, ses orteils et ses pouces disloqués et est devenu sourd d’une oreille.

Il a été laissé à l’agonie et sans soins médicaux pendant dix jours et a souffert d’une septicémie et d’une défaillance d’organes multiples.

Il a eu besoin de 23 opérations et de huit transfusions sanguines.

Il a abasourdi les médecins en survivant à ses terribles blessures avant d’être accueilli par Paula et Mark à l’âge de six semaines.

Ils sont tombés amoureux de lui et l’ont adopté à 17 mois en 2016.

Paula a déclaré plus tard: «Il souffrait tellement qu’il criait même lorsqu’il était fortement sous sédation. On pouvait voir dans ses yeux qu’il s’était éteint, mais il était absolument magnifique. Cassé mais beau.

Depuis qu’il a été accueilli par les Hudgell et leurs sept enfants Ben, 34 ans, Ryan, 31 ans, Chloe, 29 ans, Kyle, 21 ans, Jess, 17 ans, Jaden, 16 ans et Lacey, 11 ans, Tony n’a cessé de se renforcer. .

Ses terribles blessures ont fait que les jambes de Tony ont finalement été amputées à l’âge de quatre ans, mais, généralement, le jeune a refusé de laisser son handicap l’en empêcher.

En juin 2020, inspiré par le capitaine Tom Moore pendant le verrouillage, l’enfant de cinq ans a entrepris de collecter 500 £ pour l’Evelina London Children’s Hospital Charity en marchant 10 km (six miles) sur ses nouvelles jambes.

Il a levé 1,7 million de livres sterling et a reçu un prix national de premier plan la même année.

Le voyage de Tony l’a vu se faire des amis de premier plan, notamment Ant & Dec, Simon Cowell et même le prince et la princesse de Galles, William et Catherine.

Son histoire a laissé Holly Willoughby émue aux larmes lorsqu’il est apparu à la télévision This Morning en 2018.

Paula a déclaré : « Tony ne laisse aucun obstacle se mettre en travers de son chemin. Il continue sa vie et il a toujours le sourire aux lèvres, même s’il est confronté quotidiennement à la douleur.

Paula et Mark, qui travaillent dans la finance, ont créé la Fondation Tony Hudgell pour aider d’autres enfants qui ont subi des abus émotionnels, physiques ou psychologiques.

Les 19 000 £ que Tony a récoltés grâce à son dernier défi ont été partagés entre sa propre fiducie et le Bendrigg Trust, Crohn’s and Colitis UK et Fix the Fells, qui s’occupe des chemins dans le Lake District.

Sa volonté a inspiré Paula à se battre pour une modification de la loi afin que les agresseurs d’enfants soient condamnés à des peines plus sévères.

Elle a reçu un OBE pour services aux enfants en janvier de cette année après avoir lutté avec succès pour la loi de Tony, qui a donné aux juges des pouvoirs de condamnation étendus.

La peine d’emprisonnement maximale pour avoir causé ou permis la mort d’un enfant est passée de 14 ans à la perpétuité, tandis que la peine la plus longue pour avoir causé un préjudice est passée de 10 à 14 ans.

Mais les lois sont arrivées trop tard pour faire une différence pour les cruels tortionnaires de Tony, malgré une tentative du secrétaire à la Justice de l’époque, Dominic Raab, de bloquer la libération de Simpson.

M. Raab a tenté d’empêcher sa libération anticipée en utilisant des pouvoirs discrétionnaires concernant les délinquants dangereux, mais Simpson a contesté la Haute Cour et un juge a jugé que la tentative du ministre de retarder sa libération était illégale.

Le père biologique de Tony s’est vu refuser la libération conditionnelle et Paula dit qu’on lui a dit qu’il devra probablement purger le reste de sa peine.

La mère attentionnée dit que Tony a toujours été conscient de ses antécédents – la famille n’a jamais essayé de le lui cacher.

Elle a déclaré: «Il a grandi en sachant.

«Chaque fois qu’il avait un rendez-vous médical, tout le monde voulait son histoire complète.

« Nous répondons à toutes ses questions d’une manière adaptée à son âge, mais il ne les pose pas très souvent.

« Le plus important, c’est qu’il sache qu’il est aimé, et cela ne changera jamais. »

Si vous souhaitez faire un don, rendez-vous sur tonyhudgellfoundation.org

Le triomphant Tony célèbre au sommet d’Orrest Head dans le Lake District Crédit : fourni