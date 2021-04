Un garçon de huit ans a reçu un vaccin contre le COVID-19 au Texas le mois dernier dans ce que les responsables ont appelé un « oubli » en raison d’une « erreur humaine ».

Les vaccins Moderna et Johnson & Johnson ne sont approuvés que pour les personnes âgées de 18 ans et plus et le vaccin Pfizer-BioNTech pour les personnes âgées de 16 ans et plus.

Mais un père a déclaré qu’il avait inscrit son fils d’âge scolaire élémentaire à un rendez-vous dans un centre de service au volant du comté de Dallas géré par des premiers intervenants à Grand Prairie, a rapporté NBC DFW.

Il a supposé que, parce qu’il avait reçu un code QR confirmant le rendez-vous, l’enfant était éligible pour se faire vacciner.

Le père ne savait pas jusqu’à ce qu’il ait parlé à un pédiatre après le fait que les enfants ne sont pas éligibles pour recevoir des vaccins contre le coronavirus.

Le père d’un garçon de 8 ans du comté de Dallas, au Texas, a enregistré son fils en ligne pour recevoir un vaccin COVID-19 et l’a emmené sur un site de service au volant le mois dernier (image du fichier)

Les responsables du comté de Dallas disent qu’ils cherchent à savoir pourquoi le site Web d’inscription n’a pas réussi à empêcher les enfants mineurs d’être administrés. Sur la photo: des gens sur le site de vaccination de masse du comté de Dallas à Fair Park à Dallas, janvier 2021

«Il était dans l’hypothèse que:« Je soumets ses informations et il a obtenu un rendez-vous », a déclaré le pédiatre Dr Marcial Oquendo à NBC DFW.

‘Et quand il a eu un rendez-vous, il a dit: « Nous avons tous un rendez-vous alors allons-y. »‘

Oquendo a déclaré que le père du garçon n’avait pas réalisé que les enfants n’étaient pas éligibles pour recevoir des vaccins jusqu’à ce que les deux aient eu une conversation après le rendez-vous.

Le chef Robert Fite du service d’incendie de Grand Prairie a déclaré à NBC DFW que le jour où le garçon a reçu le vaccin, environ 3 800 personnes sont passées par le site de vaccination.

Il a déclaré qu’il rassemblait actuellement des informations sur la façon dont cette « oubli » s’est produite et qu’il travaillait pour trouver le paramédical qui a administré le vaccin.

« Ils sont dans la voiture, il y a un code, l’ambulancier a fait ce que cet ambulancier a fait pour des milliers d’autres ce jour-là et est allé de l’avant et a administré la vaccination, et n’a pas réalisé que c’était un enfant de moins de 18 ans », a déclaré Fite m’a dit.

Les responsables disent qu’il n’y avait pas de système de défaillance en place lorsque le père du garçon l’a enregistré dans le comté de Dallas.

Le juge du comté de Dallas, Clay Jenkins, a déclaré que lorsque le père du garçon l’avait initialement enregistré, l’enfant avait été mis sur une liste d’attente.

Mais lorsque le Texas a abaissé l’âge d’admissibilité de 50 ans et plus à 16 ans et plus, le site Web a déplacé toutes les personnes figurant sur la liste d’attente vers la liste admissible.

« Il y a eu une erreur humaine et … ils n’ont pas réussi à nettoyer les personnes de moins de 18 ans », a déclaré Jenkins à NBC DFW.

Jenkins a déclaré que le comté travaillait avec le département informatique pour empêcher les enfants d’être enregistrés à l’avenir et que des médecins avaient été consultés au cas où ils repéreraient quelqu’un qui aurait l’air trop jeune pour se faire vacciner.

Actuellement, plusieurs fabricants de vaccins mènent des essais cliniques pour tester leurs vaccins contre le coronavirus chez les enfants.

Ce n’est qu’après avoir parlé au pédiatre Dr Marcial Oquendo (photo) que le père a compris qu’il avait fait une erreur

Mercredi, Pfizer a annoncé les résultats de son essai de vaccin COVID-19 qui a révélé qu’il était sûr et efficace à 100% pour empêcher les adolescents âgés de 12 à 15 ans de contracter la maladie.

La semaine dernière, la société et son partenaire BioNTech ont lancé un essai mondial COVID-19 testant des enfants âgés de six mois à 11 ans.

Moderna mène une étude sur son vaccin chez des enfants âgés de six mois à moins de 12 ans et un autre de 12 ans à 17 ans.

Les résultats de l’essai sur des enfants plus âgés sont attendus à la fin du printemps ou au début de l’été.

Le mois dernier, AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont commencé à étudier leur vaccin chez des enfants de 6 à 17 ans au Royaume-Uni.

Les enfants sont souvent le dernier groupe à être testé lors des essais cliniques car ils ne sont pas simplement de petits adultes.

Leur corps et leur système immunitaire se comportent différemment, ce qui signifie qu’ils peuvent avoir des besoins de traitement différents.

De plus, les enfants peuvent avoir besoin de doses ou de tailles d’aiguilles différentes selon leur taille, leur poids et leur âge – c’est pourquoi la plupart des enfants ne sont vaccinés qu’après que la sécurité a été bien documentée dans la population adulte.

« Nous n’avons pas les données, en particulier les moins de 12 ans, pour dire si cela fonctionne, est-ce sûr, combien devrions-nous utiliser, quel enfant peut l’obtenir et quels enfants ne le peuvent pas », a déclaré Oquendo à NBC DFW.

« Cela doit être dans le cadre contrôlé d’un essai clinique où nous surveillons tous les angles possibles pour être en mesure de dire s’il est sûr et efficace d’utiliser chez les enfants de ce groupe d’âge. »