Un garçon de 8 ans mutilé à mort par un crocodile devant des parents horrifiés après avoir été traîné sous l’eau alors qu’il jouait

UN JEUNE garçon a été mutilé à mort par un crocodile devant ses parents horrifiés après avoir été traîné sous l’eau alors qu’il jouait.

Julio Otero Fernández, 8 ans, s’amusait dans la rivière Matina à Limón, au Costa Rica, lorsque le prédateur l’a traîné jusqu’à la mort.

Julio Otero Fernández, 8 ans, jouait dans la rivière Matina au Costa Rica lorsqu’il a disparu Crédit : Jam Press

Le garçon a été traîné dans les profondeurs de la rivière par un crocodile sous le regard horrifié de ses parents Crédit : Jam Press

Le jeune – qui pataugeait dans l’eau jusqu’aux genoux – a ensuite été entraîné plus profondément dans la rivière sous le regard horrifié de sa famille.

Le corps de Julio n’a toujours pas été retrouvé et pourrait être caché n’importe où dans la région.

Ses parents désemparés, Don Julio Otero et Margini Fernández Flores, ont déclaré qu’ils déménageaient maintenant au Nicaragua pour empêcher leurs quatre autres enfants – âgés de 3 à 16 ans – d’être attaqués par l’animal protégé.

Ils ont également lancé un appel désespéré aux autorités pour qu’elles trouvent le crocodile et le tuent.

Le père de l’élève de troisième a déclaré: “Le plus difficile pour ma femme a été de voir le crocodile flotter avec le corps de mon fils.”

S’adressant aux médias locaux, sa mère dévastée a déclaré: “Il est impossible de continuer à vivre à Matina car dans chaque coin de la maison, nous trouvons quelque chose qui nous rappelle Julito, qui nous cause beaucoup de douleur.

“Nous ne pouvons pas être ici, car nous passons chaque fois à nous rappeler à quel point c’était agréable de l’avoir ici avec nous.

“C’est très difficile pour nous, donc nous allons devoir sortir d’ici.”

Elle a ajouté: “Je ne vais pas rester ici, car tout comme ils protègent ces animaux, ils sont capables de quitter la rivière pour attaquer plus de gens et la vérité est qu’il est effrayant que quelque chose comme ça se reproduise.

“Mes autres enfants agissent fort, mais on se rend compte qu’ils sont tristes.

“Chaque fois que nous nous souvenons de ce qui s’est passé, il est impossible de ne pas verser de larmes.”

Les autorités sont toujours à la recherche du corps du petit Julio mais disent avoir eu des difficultés ces derniers jours en raison de fortes pluies.

Tatiana Díaz, directrice régionale de la Croix-Rouge de Limón, a déclaré: “Une hypothèse est que l’animal a emmené l’enfant dans le terrier ou la grotte et qu’il y a des terriers et des grottes mais nous ne savons pas lequel d’entre eux, nous avons essayé de couvrir et visualiser certains, nous avons mis en place un crochet avec une bande pour voir s’il tire quelque chose, mais en vain.

“Comme on ne sait pas de quelle grotte il s’agit, ni de quel crocodile car il y en a plusieurs, il est très difficile de se concentrer sur un seul point.

“Nous savons qu’il y a des crocodiles et des terriers, mais nous n’avons pas de notion ou de modèle sur lequel travailler.”