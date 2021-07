Un garçon de 8 ans laissé à l’hôpital avec des hallucinations et des vomissements après qu’une fausse araignée veuve l’a mordu au BUM

Un JEUNE garçon a été hospitalisé après avoir été mordu au BUM par une fausse araignée veuve qui l’a laissé halluciner et vomir.

Bear Styles, huit ans, a enfilé son maillot de bain avant de sauter dans la piscine familiale de 18 pieds mercredi.

Bear Styles, huit ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été mordu par une araignée Crédit : Kennedy News

La noble fausse veuve se cachait dans le maillot de bain de l’ours Crédit : Kennedy News

À l’insu de Bear, une araignée de 50p se cachait à l’intérieur de son short de bain qui a enfoncé ses crocs dans le pli de sa joue droite.

Après que papa Vinny Styles ait secoué le short de bain du garçon, une terreur à huit pattes avec de « gros crocs » s’est effondrée sur le sol et s’est enfuie, mais pas avant que maman Dawn Styles n’en ait pris une photo.

Mis à part deux minuscules blessures par perforation, au début, Bear se sentait bien et a sauté dans la piscine – mais 40 minutes plus tard, il était extrêmement pâle, se sentait malade et sa température a grimpé à 39,2 degrés.

Après l’avoir surveillé de près, le couple formé aux premiers secours a décidé d’appeler le 111 où un opérateur a conseillé de l’emmener à l’hôpital.

Pendant le trajet en voiture jusqu’à l’hôpital de Peterborough City, le garçon amoureux du bushcraft a commencé à halluciner, affirmant qu’il pouvait voir des personnages de Disney Pixar se profiler dans les arbres.

À l’hôpital, le personnel concerné a surveillé Bear et effectué de nombreux tests, confirmant qu’il avait eu une réaction à une noble fausse araignée veuve.

Dans une étrange coïncidence, la terreur à huit pattes a mordu le garçon aux fesses 15 ans après qu’une araignée clandestine dans le jean de Dawn, maman de 42 ans, l’a mordue aux fesses.

Une semaine après son épreuve, doula Dawn partage l’histoire de Bear afin que les gens soient vigilants et secouent les vêtements laissés à l’extérieur avant de les porter – et pour consulter un médecin en cas de morsure.

Dawn, de mars, Cambridgeshire, a déclaré: « Nous avons une très grande piscine de 18 pieds dans le jardin, que nous installons chaque année pendant l’été.

« Les enfants adorent ça, ils y vont tous les jours. Mon mari venait de rentrer du travail vers 19 heures et ils se préparaient à entrer.

« Au fur et à mesure qu’ils rentrent chaque jour, les enfants laissent sécher leurs affaires mouillées sur une chaise dans le jardin ou sur la terrasse.

L’ours a sauté dans la piscine avant de commencer à se sentir mal Crédit : Kennedy News

Sa mère s’est aussi fait mordre les fesses par une araignée il y a 15 ans Crédit : Kennedy News

« Bear est sorti et a mis son short, évidemment il ne l’a pas secoué ou quoi que ce soit, puis il est entré et a dit » quelque chose me mord les fesses « .

« Il les a rapidement enlevés et j’ai appelé mon mari. Il a ramassé le short, l’a secoué et une araignée est tombée.

« On en riait et on se moquait de ça parce que bizarrement j’ai été mordu aux fesses il y a environ 15 ans par une araignée dans mon jean.

« Je lui raconte toujours cette histoire et je lui ai dit ‘oh ça m’est arrivé, ça va, ne t’inquiète pas’.

« Mon mari s’est assuré qu’il allait bien, a pris son short et l’a nettoyé. J’ai pris une photo de l’araignée juste au cas où, puis il est allé dans la piscine. »

Bear a pataugé dans la piscine pendant une demi-heure avec son père, directeur des ventes, Vinny, 47 ans, et ses frères et sœurs, Forrest Styles, 19 ans, Finlay Styles, 16 et 15 ans, Feather Styles, avant de sortir.

‘OH MON DIEU’

Quand Bear est sorti, il était extrêmement pâle, s’est plaint qu’il se sentait malade, chaud et froid et son cœur a commencé à s’emballer.

Dawn a déclaré: « Après être sorti de la piscine, il est devenu vraiment blanc, ses lèvres étaient pâles et il a dit qu’il se sentait malade.

« Je me suis assis avec lui sur le canapé et il avait chaud, mais ses mains et ses pieds étaient vraiment froids. Nous avons pris sa température et il faisait 39,2 degrés, il avait des frissons et tremblait.

« J’ai appelé mon mari, nous sommes tous les deux formés aux premiers secours, et il a dit que nous devrions appeler le 111.

« La dame au téléphone m’a dit ‘tu dois aller à l’hôpital maintenant’ et m’a dit de prendre mon téléphone au cas où nous aurions besoin d’une ambulance en chemin. Quand elle a dit ça, je me souviens avoir pensé ‘oh mon Dieu’.

« C’est un trajet de 35 minutes jusqu’à l’hôpital, et alors que je le conduisais là-bas, il a commencé à avoir des hallucinations. Il aime vraiment Disney Pixar Cars et il disait » Je peux voir Mater dans les arbres « .

« A chaque peu de respiration, il prenait une très grande inspiration comme s’il ne pouvait pas tout à fait reprendre son souffle. J’ai dû aider à entrer à l’hôpital.

« Sur le chemin de l’hôpital, c’était effrayant, mais une fois arrivés là-bas, je me suis senti rassuré d’être au bon endroit.

« Je savais que même si quelque chose arrivait, je pouvais simplement signaler rapidement quelqu’un et le faire voir. »

Bear, qui est autiste, est resté à l’hôpital pendant la nuit Crédit : Kennedy News

Le couple est arrivé à l’hôpital à 23 heures où Bear a commencé à vomir, il est devenu somnolent, a commencé à souffrir d’un mal de tête sourd et sa température est restée élevée.

Dawn a déclaré: « J’ai montré au médecin la photo de l’araignée et il a consulté quelqu’un du service des poisons.

« Ce qui est inhabituel, c’est que celui-ci n’avait pas le crâne bien connu habituel des fausses veuves.

« Le médecin a dit qu’il y avait beaucoup de catégories différentes de fausses veuves et qu’il s’agissait d’une noble fausse veuve.

« Ce n’était pas une araignée massive, y compris ses pattes, elle avait à peu près la taille d’un morceau de 50p, mais elle avait des crocs plus gros que ce que j’imaginerais une araignée de cette taille.

« Ils ont vérifié le site de la morsure, il n’y avait que deux petites blessures par piqûre, c’était à droite où les fesses rencontrent la jambe.

‘AIE CONSCIENCE’

« Il n’y avait pas de cloque ni de trace. C’était presque comme s’il n’avait pas eu cette réaction externe, tout était interne.

« Ils ont été choqués que sa réaction ait été causée par une morsure d’araignée. »

Bear est resté à l’hôpital pendant la nuit et a été étroitement surveillé, subissant un ECG et des tests sanguins avant de sortir à 15h30 le lendemain.

Le médecin qui s’occupait de Bear leur a demandé de consigner sa morsure dans leur journal, afin que d’autres professionnels puissent apprendre de son expérience.

Dawn a déclaré: « Le médecin a dit qu’il n’avait jamais vu de morsure d’araignée auparavant et a demandé s’il pouvait le documenter dans leur journal médical afin que d’autres puissent en tirer des leçons.

« Bear a trouvé ça vraiment cool. »

Dawn a déclaré que Bear, qui est autiste, était très fatigué après son épreuve et avait dormi 13 heures à son retour chez lui.

Dawn a déclaré: « Il était vraiment fatigué, encore très pâle quand il est rentré à la maison. Cette nuit-là, il a dormi 13 heures et la nuit suivante, il a aussi beaucoup dormi, ce qui lui a vraiment fait du bien.

Fausse araignée veuve Les fausses veuves sont parfois confondues avec les araignées veuves noires. Les deux ont un corps globulaire de couleur sombre similaire. Le nom de fausse veuve est donné aux espèces du genre Steatoda, six de ces espèces vivant en permanence au Royaume-Uni. La fausse veuve noble est le plus souvent signalée et c’est la plus grande des trois espèces les plus courantes. Il atteint une longueur de corps comprise entre 8,5 et 11 millimètres. La noble fausse veuve a été enregistrée pour la première fois au Royaume-Uni dans les années 1870 – probablement un passager clandestin sur des cargos en provenance de ses îles natales de Madère et des Canaries. Dans les maisons, ils préfèrent souvent se cacher dans les cuisines et les vérandas. Leurs toiles sont un enchevêtrement de fils, une caractéristique de toutes les espèces de fausses veuves. Leurs toiles sont généralement suspendues à au moins 1,5 mètre du sol pour permettre aux araignées de chasser les insectes volants. Le motif sur leur corps est souvent décrit comme « en forme de crâne ». Source : Muséum d’histoire naturelle

« Il est également autiste, ce qui a parfois un impact sur les maladies. Les personnes autistes ont tendance à ressentir la douleur et à vivre la maladie d’une manière différente des personnes neurotypiques.

« Souvent, ils ne ressentent pas vraiment certaines douleurs de la même manière et d’autres choses qu’ils peuvent trop ressentir. Il ne faisait pas grand-chose [of his symptoms]. Ce n’est pas un enfant difficile, il s’occupe juste de ça.

« Il est à peu près revenu à la normale maintenant. Chaque jour, il était un peu plus brillant, le principal était la fatigue – il était juste anéanti. »

Dawn exhorte maintenant les familles à être vigilantes et à vérifier soigneusement tous les vêtements laissés à l’extérieur à la recherche de bêtes et d’insectes avant de les porter.

Dawn a déclaré: « Cela nous a tous vraiment fait réfléchir un peu plus [about checking clothing]. Nous inspectons tout, même s’il a été suspendu sur la ligne.

« Ce que nous ne voulons pas, c’est rendre les gens plus effrayés par les araignées et les tuer – les araignées sont belles. L’ours veut une tarentule comme animal de compagnie, c’est à quel point il aime les araignées.

« Nous ne voulons pas que les gens pensent qu’ils doivent tuer chaque araignée qu’ils voient.

« Soyez juste conscient de l’endroit où ils pourraient être et secouez les choses – [if people come across them] sortez-les plutôt que de tuer des araignées.

« Si quelqu’un est mordu, va te faire soigner. »​​