Un garçon de 8 ans en Floride tire et tue accidentellement un bébé

PENSACOLA, Floride (AP) – Un garçon de 8 ans a accidentellement tiré et tué une fille de 1 an et blessé une fille de 2 ans dans un motel de Floride dimanche, ont annoncé les autorités.

Le père du garçon a laissé l’arme dans son étui dans le placard de sa chambre de motel à Pensacola. Après avoir quitté la pièce, son fils l’a trouvée et a tiré une balle qui a traversé et tué le bébé et a frappé le bambin, a déclaré le shérif du comté d’Escambia, Chip Simmons, lors d’une conférence de presse lundi. Les enfants qui ont été abattus appartenaient à la petite amie du père.

Le bambin devrait récupérer, a déclaré Simmons.

Le père du garçon est retourné dans la pièce, a pris l’arme et ce que les enquêteurs pensent être de la drogue et a de nouveau quitté la pièce, a déclaré Simmons. Il est accusé d’être un criminel reconnu coupable en possession d’une arme à feu, de deux chefs de négligence coupable en stockant une arme à feu à proximité d’un mineur entraînant des blessures, de falsification de preuves et de non-stockage d’une arme à feu de la manière requise.

Il a été arrêté puis libéré moyennant une caution de 41 000 $.

The Associated Press