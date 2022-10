Un garçon de 8 ans a failli être mutilé à mort alors qu’un couguar serre ses mâchoires autour de sa tête

Un écolier a failli être mutilé à mort par un couguar qui lui a sauté dessus par derrière et a serré ses mâchoires autour de sa tête alors qu’il jouait en camping.

L’enfant de huit ans aurait joué avec d’autres enfants sous la surveillance d’un ami proche de la famille sur un site en Alberta, au Canada, lorsque l’animal a décidé de bondir.

Cason Feuser a été attaqué alors qu’il jouait avec d’autres enfants lors d’un voyage de camping Crédit : Kennedy News

Le couguar vicieux a sauté sur lui par derrière et a serré ses mâchoires autour de sa tête Crédit : Alamy

Le jeune garçon s’est retrouvé avec une mâchoire cassée et de graves blessures par perforation à la tête, au visage et au cou Crédit : Kennedy News

Des témoins disent que le couguar a mordu le crâne du petit Cason Feuser dans une tentative sanglante de se briser le cou lors de l’horrible incident de la fin juillet de cette année.

L’animal vicieux était prétendument si grand par rapport au jeune garçon que toute sa tête était presque dans la gueule de la bête.

On pense que Cason n’a survécu que grâce à l’amie de la famille, Alishea Morrison, 40 ans, qui a attrapé un gros rocher et l’a laissé tomber sur la tête du couguar – l’effrayant suffisamment pour lâcher le garçon et s’enfuir.

Les parents de Cason étaient à huit heures de route à proximité de Dawson Creek pour le travail lorsqu’ils ont reçu l’appel bouleversant qu’il avait été attaqué par le gros chat.

Les parents Chay et Corey Feuser, tous deux âgés de 37 ans, ont ensuite été contraints de sauter dans un avion pour se rendre chez leur fils qui a été transporté par avion à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence.

Malgré une mâchoire cassée et de graves blessures par perforation à la tête, au visage et au cou, Chay dit que Cason s’est complètement rétabli “miraculeux”.

Et maintenant, maman de trois enfants a maintenant partagé des photos horribles des blessures de son fils pour avertir les autres campeurs de se méfier et d’être attentifs à la grande faune.

Alishea, qui est infirmière, a déclaré: “J’étais assise le matin à regarder les enfants jouer à la rivière en essayant de ramasser des grenouilles lorsque mon fils Morgan – un ami de Cason – s’est retourné pour demander à Cason comment il allait et a commencé à pousser un cri.

“Puis la sœur de Cason, Addisyn, s’est retournée et a crié ‘cougar’ et c’est là que j’ai bondi et que je suis venu derrière Cason et le couguar et j’ai vu Cason dans les mâchoires du couguar.

“Le couguar a essayé de le tirer vers le camping alors que tous les enfants couraient vers la caravane.

“J’ai regardé le couguar et j’ai réagi comme n’importe quelle maman et j’ai attrapé un rocher et j’ai frappé le couguar à la tête – il a décollé vers le camping-car, puis mon chien Jersey l’a chassé des enfants.

“J’ai ramassé Cason et j’ai couru avec lui dans la caravane pendant que j’essayais de sortir mon téléphone portable où je pourrais obtenir du service.

“L’ambulance est arrivée 26 minutes et pendant tout ce temps, j’avais très peur que Cason ne meure des suites de ses blessures car elles étaient assez importantes.”

Alishea avait pris une photo de la scène idyllique au bord de la rivière où Cason – avec six autres enfants – jouaient quelques minutes avant l’attaque du couguar.

Chay, a déclaré: “Elle a vu le couguar secouer Cason pour essayer de lui briser le cou, alors elle était sûre que si elle avait été une seconde de plus, le couguar aurait été en route dans les bois avec lui.

“Puis elle a ramassé Cason et a commencé à courir vers la caravane. Elle est passée en mode survie pour arrêter le saignement et appeler le 911.”

L’écolier a ensuite été transporté par avion au Stollery Children’s Hospital, à Edmonton, en Alberta, où il subira une opération de trois heures pour refermer les blessures à la tête et au cou.

Pendant ce temps, ses parents ont pris un vol d’urgence d’une heure et se sont rendus à l’hôpital juste à temps pour le voir avant l’opération.

RÉCUPÉRATION « MIRACULEUSE »

Les médecins ont informé les parents que c’était un “miracle”. Cason a survécu à l’attaque car la morsure du couguar a raté ses voies respiratoires et l’artère principale de son cou de quelques millimètres.

Il n’a ensuite passé que deux nuits à l’hôpital avant d’être renvoyé chez lui pour poursuivre sa convalescence loin du risque accru d’infection.

Trois mois plus tard, on dit maintenant que Cason continue de bien guérir de l’attaque grâce à des massages et des traitements en silicone sur ses cicatrices, dont le pire va d’une oreille à l’autre sous son menton.

Chay espère maintenant avertir les autres campeurs d’être très conscients de leur environnement et d’avoir un plan d’action prêt au cas où ils rencontreraient un couguar.

Chay a déclaré: “Tout le monde est au courant des couguars, mais dans les zones animées comme celle-ci où il n’y a pas beaucoup de grands arbres, Alishea pensait qu’elle était en sécurité.

“Si elle avait été plus loin, ça aurait été une autre histoire. Elle avait une arme à feu dans la caravane mais il n’y avait pas de temps.

“Quiconque campe dans la nature doit être ultra conscient et rester proche de ces enfants.”

On pense que le couguar a ensuite été retrouvé et euthanasié non loin du lieu de l’attaque.

Alberta Fish and Wildlife a été contacté pour commentaires.

La mère de Cason, Chay Feuser (à gauche), dit que c’est un “miracle” que son fils soit en vie Crédit : Kennedy News