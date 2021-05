Un garçon de 7 ans est «  en état de mort cérébrale  » après avoir été claqué au sol 27 fois en cours de judo alors qu’il implorait grâce

Un garçon de 7 ANS est en état de mort cérébrale et se bat pour sa vie après avoir été claqué au sol 27 fois par son entraîneur et ses camarades de classe pendant un cours de judo – alors qu’il implorait désespérément grâce.

Le jeune, connu uniquement sous son surnom de Wei Wei, est dans le coma et risque de rester dans un état végétatif même s’il s’en sort.

Wei Wei a été jeté au sol au moins 27 fois pendant le cours de judo, selon sa famille Crédits: Getty

Le garçon n’avait commencé à suivre des cours de judo que deux semaines avant cet horrible incident, après avoir supplié ses parents de le laisser essayer l’art martial en avril.

Des images de la « formation » inquiétante ont émergé, montrant le garçon jeté sur un tapis par-dessus l’épaule d’un camarade de classe plus âgé.

Dans le clip angoissant, on peut entendre Wei Wei crier, «ma jambe», «ma tête» et «je n’en veux pas!», Mais malgré ses protestations, l’instructeur – à la fin de la soixantaine et uniquement identifié par son nom de famille Ho – lui ordonne de se lever et ordonne avec insistance au garçon plus âgé de continuer à le jeter.

Alors que le joueur de 7 ans a du mal à se tenir debout, l’entraîneur le prend dans ses bras et le jette à plusieurs reprises.

L’enfant vomit alors – mais le cours de judo malade ne s’arrête pas.

Sa famille a déclaré qu’il avait été jeté plus de 27 fois au cours de l’incident.

Wei Wei s’est finalement évanoui après l’agression implacable et a été emmené à l’hôpital où les médecins ont découvert qu’il avait souffert d’une grave hémorragie cérébrale.

Un camarade de classe plus âgé et l’entraîneur ont tous deux continué à jeter le joueur de 7 ans, malgré ses protestations Crédits: Getty

Le petit garçon est maintenant dans le coma et sous assistance respiratoire.

« Je me souviens encore de ce matin où je l’ai emmené à l’école », a déclaré sa mère à la BBC.

« Il s’est retourné et a dit: ‘Maman au revoir’. La nuit, il était devenu comme ça. »

L’entraîneur, Ho, a été détenu dans l’attente d’une enquête sur des soupçons de négligence ayant causé des blessures graves.

Mais il a nié de manière choquante tout acte répréhensible, selon le tribunal du district de Taichung.

« ATTENDRE QU’IL SE RÉVEILLE »

Ho a d’abord été libéré par le procureur du district après avoir été interrogé, qui a accepté son explication selon laquelle l’incident faisait simplement partie de la « formation normale ».

Mais la décision a été annulée après que la famille de Wei Wei a tenu une conférence de presse, voyant le tribunal annoncer qu’il y avait des preuves de soupçonner que l’entraîneur avait commis un crime grave.

Après avoir mis en évidence le risque de collusion avec des témoins, une demande de poursuite a été accordée pour placer Ho en détention au secret – ce qui signifie qu’il se voit refuser tout contact avec qui que ce soit sauf son avocat.

Il serait un entraîneur de judo estimé qui a enseigné des cours pendant plus de 10 ans, qui a une «bonne relation» avec le comité de judo de la ville de Taichung.

L’agression choquante a été filmée, apparemment par l’oncle de Wei Wei – qui était présent mais n’est pas intervenu Crédits: Getty

La famille de l’enfant de sept ans a juré de « demander justice », ses parents restant à son chevet avec de minces espoirs de survie de leur fils.

«Quand je lui rend visite à l’hôpital, je lui parle», a déclaré M. Huang, le père de Wei Wei. « Je veux que Wei Wei entende que nous attendons qu’il se réveille. »

De manière alarmante, il y avait un certain nombre d’adultes présents au studio de judo qui ont été témoins de l’incident, y compris l’oncle maternel du jeune garçon, qui accompagnait son neveu aux cours à chaque fois.

C’est ce membre de la famille qui aurait filmé la vidéo, pour montrer à la mère de Wei Wei que le sport ne lui convenait peut-être pas.

L’entraîneur aurait dit à son oncle que Wei Wei simulait l’inconscience avant de dire à son père que le jeune était intentionnellement tombé dur sur le tapis.

La mère de Wei Wei a déclaré plus tard aux journalistes que son oncle se sentait « mal à l’aise pour ce qui s’était passé », a-t-on rapporté.

L’affaire a soulevé des inquiétudes concernant la rigueur et la force utilisées par les figures d’autorité envers les enfants à Taiwan.