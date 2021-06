Un garçon de 7 ans en Floride nage pendant une heure pour aider à sauver son père et sa sœur échoués dans une rivière

Une famille de Floride est vivante aujourd’hui parce que leur fils de 7 ans a pu atteindre le rivage à temps et appeler à l’aide. L’incident s’est produit lorsque Stevan Poust et ses deux enfants – Abigail, 4 ans, et Chase, 7 ans – ont ancré son bateau dans la rivière St. Johns à Jacksonville pour pêcher. Il a lâché ses enfants pour nager près du bateau, mais un fort courant a séparé la famille. Dans une interview avec WJXT, Poust et Chase ont partagé tout l’incident. Le père a expliqué comment Abigail traîne habituellement à l’arrière du bateau. Cependant, un courant soudain et fort a brisé son emprise sur le bateau. Pour sauver sa sœur, Chase a également quitté le bateau pour l’empêcher de dériver. Mais bientôt, le frère et la sœur se sont retrouvés coincés, ce qui a poussé Poust à sauter pour les sauver.

Comme Chase n’avait pas de gilet de sauvetage, Poust a ordonné à son fils de se déplacer vers le rivage. Poust a révélé qu’alors que Chase se dirigeait vers le rivage, il a dit à son fils qu’il l’aimait. « Je n’étais pas sûr de ce qui allait se passer », a-t-il ajouté.

De plus, le duo a expliqué qu’Abigail, qui portait un gilet de sauvetage, était toujours coincée et dérivait continuellement. Poust a essayé de s’accrocher à sa fille, mais le courant était si fort qu’il n’a pas pu la retenir longtemps.

L’enfant de 7 ans n’a parcouru la distance qu’en une heure. Poust a déclaré que son fils utilisait diverses techniques de natation pour ne pas se fatiguer. Chase a flotté sur le dos et le chien a ramé pour atteindre le rivage. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait pu le faire, Chase a répondu: « Je ne sais pas. » Il a en outre expliqué que le courant était à l’opposé du chemin menant au rivage et qu’il lui était extrêmement difficile de nager.

Chase a atteint le rivage à temps et a appelé à l’aide. Selon le service d’incendie et de sauvetage de Jacksonville, Poust et Abigail avaient dérivé à environ trois kilomètres de l’emplacement du bateau.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole Eric Prosswimmer a révélé que bien que JFRD ait atteint le bateau, ils ont dû faire appel au soutien d’autres agences – dont le bureau du shérif et Florida Fish and Wildlife Conservation – pour étendre la recherche. L’agent a informé que tous les trois avaient été récupérés avec succès et se portaient bien.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici