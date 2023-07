Un garçon de 7 ans décédé d’un ferry aux côtés de sa mère « était en fauteuil roulant » | Nouvelles du monde

Un ferry Stena Spirit est vu à Gdynia, en Pologne, en 2017 (Photo : Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images) Un garçon polonais de sept ans – décédé aux côtés de sa mère après être tombé d’un ferry – a peut-être été handicapés et en fauteuil roulant, ont déclaré des témoins. Cela survient alors que les autorités polonaises ont annoncé qu’elles enquêtaient sur la tragédie du « meurtre d’un enfant et du suicide de la mère », alors que les garde-corps du navire étaient trop hauts pour permettre une chute accidentelle. Les premiers rapports suggéraient que le garçon était tombé et que sa mère était intervenue pour le sauver, mais les images de vidéosurveillance ne correspondraient pas à cette version des événements. Vendredi, Lech est tombé par-dessus bord du ferry pour passagers Stena Spirit dans la mer Baltique et les premiers rapports ont indiqué que Paulina avait plongé pour le sauver – mais des témoins oculaires ont depuis suggéré une autre séquence d’événements. La mère, qui a été nommée Paulina, serait venue de Grudziadz, une ville au sud de Gdansk, et était la mère célibataire de son fils Lech, selon le journal polonais. Fakt. Médias polonais ont cité des témoins oculaires du ferry disant que l’enfant était « handicapé d’une manière ou d’une autre » et utilisait une poussette ou un fauteuil roulant.



Le trajet en ferry dure douze heures pour aller de Gdynia en Pologne et de Karlskrona en Suède (Photo: Getty) Beata, une autre passagère, a dit Fakt: « Je me souviens avoir pensé qu’il était inhabituel d’avoir un si gros bébé dans une poussette, mais le garçon était peut-être handicapé d’une manière ou d’une autre. » Une enquête pour meurtre a également été lancée par les procureurs suédois, sans qu’aucun suspect ne soit identifié. Les passagers du ferry Stena Spirit, qui voyageait de la Suède à la Pologne jeudi, ont regardé avec horreur les équipes de secours parcourir l’eau pour retrouver le garçon et sa mère. Le couple a été retrouvé dans les eaux glaciales, où ils ont été transportés à l’hôpital par hélicoptère où ils sont morts. Le journaliste Mariusz Marszałkowski a remarqué que le navire changeait de cap (Photo : Mariusz Marszałkowski/Twitter) Maintenant, un expert a déclaré aux médias polonais que les hautes balustrades du ferry signifiaient que la chute du garçon d’environ 65 pieds « ne pouvait pas être un accident ». Agnieszka Zembrzycka, porte-parole de Stena Line, a déclaré vendredi que les images de vidéosurveillance du navire ne correspondaient pas à cette version des événements. L’expert polonais en sauvetage Michal Mieczkowski a déclaré aux médias locaux: «Les barrières sont à la hauteur de ma poitrine et je mesure 180 cm, il ne peut donc pas s’agir d’une chute accidentelle. « Soit l’enfant grimpait et les secousses ou le balancement du navire lui ont fait perdre l’équilibre, soit s’agit-il d’une tentative de suicide ? Le ferry, qui appartient à la Stena Line, était en route de Gdynia en Pologne à Karlskrona en Suède jeudi. Plus: Tendance

La mère a été retrouvée dans l’eau glacée 59 minutes après le déclenchement de l’alarme et son fils sept minutes plus tard, selon un responsable du ferry, avant d’être treuillés par hélicoptère et transportés à l’hôpital de Karlskrona. Les procureurs suédois ont indiqué vendredi avoir ouvert une enquête préliminaire où l’accusation pénale est de meurtre, tout en ajoutant qu’aucun suspect n’avait été identifié. « L’enquête vise à essayer de clarifier ce qui s’est passé », a déclaré la procureure Stina Brindmark. Elle n’a pas voulu répondre si l’enquête concernait la mère, dont le décès a été confirmé vendredi. Un porte-parole de la police a déclaré vendredi: « Malheureusement, dans la matinée, nous avons reçu des informations du côté suédois selon lesquelles nous devons transmettre cette terrible nouvelle à la famille, car le garçon et la femme sont morts. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

