Un garçon de 7 ans de la Colombie-Britannique a besoin d’une correspondance de moelle osseuse pour sauver sa vie

L’avenir est incertain et compliqué pour une famille d’Abbotsford avec un petit garçon malade.

Bowin Funk, 7 ans, souffre d’une maladie rare appelée adrénoleucodystrophie (ALD). La maladie génétique provoque des lésions sur son cerveau et le temps passe à un rythme inconnu.

Sa mère, Chantel Funk, a expliqué la situation difficile dans laquelle se trouve la famille en raison de la prédisposition génétique à l’ALD, du manque de dépistage au Canada et du coût exorbitant du meilleur traitement aux États-Unis.

« C’est très compliqué, dit-elle.

Bowin a besoin d’une greffe de moelle osseuse dès que possible pour lui sauver la vie et, espérons-le, arrêter la progression de cette maladie. La famille l’a découvert le 15 juin, et la seule raison pour laquelle il a même reçu le diagnostic est que d’autres problèmes de santé du jeune garçon signifient qu’il passe régulièrement des IRM.

L’un des médecins de la salle d’urgence d’Abbotsford a pu leur donner le diagnostic, mais il a appris que la maladie erratique pouvait progresser assez rapidement.

Chantel et son mari Jason, qui sont habiles à défendre la santé de Bowin, se sont lancés dans la recherche et ont découvert que l’ALD était traitée avec un certain succès par un médecin du Minnesota. Mais il s’agit d’un traitement coûteux et extensif qui obligerait la famille à se déraciner pendant au moins sept mois.

Dans le passé, les familles ont été frappées par des coûts pouvant atteindre un million de dollars. Le gouvernement canadien mettra probablement beaucoup de temps à décider de couvrir ou non les coûts, a déclaré Chantel, et entre-temps, le cerveau de Bowin est endommagé par des lésions.

« Son cerveau en est déjà endommagé », a-t-elle déclaré.

Il y a quelques jours à peine, la famille a appris que l’ALD pouvait être traitée à Vancouver par l’équipe de greffe de moelle osseuse du BC Children’s Hospital, mais il existe encore de nombreux facteurs inconnus qui aideront à peser leur décision.

C’est une maladie si rare qu’elle ne touche qu’environ un bébé sur 15 000. Pour compliquer encore les choses, au moment où les enfants canadiens sont diagnostiqués, ils sont déjà symptomatiques et moins susceptibles d’avoir un traitement. Cela signifie que les médecins ici sont moins expérimentés dans le traitement de l’ALD.

Aux États-Unis, où le dépistage est répandu, les médecins peuvent commencer à planifier le traitement et surveiller la progression dès la naissance d’un enfant. Ils peuvent également commencer à rechercher une compatibilité médullaire à la naissance, bien avant que la maladie ne progresse.

La famille Funk d’Abbotsford se tourne vers la communauté pour l’aider à sauver la vie de leur fils. (Aleks Sharpe Photographie)

Bowin n’a pas eu cet avantage, en tant que Canadien, mais les Funks gardent espoir pour lui. Ils essaient de profiter un peu de l’été comme ils peuvent en visitant le parc aquatique avec leur fils et sa sœur de quatre ans, Harbour.

Leurs amis participent à une campagne GoFundMe pour collecter des fonds pour les aider dans tout ce qui vient ensuite, qu’il s’agisse d’un traitement à long terme au Minnesota ou à Vancouver. Le GoFundMe s’intitule « Bowins ALD Fund » et approche les 10 000 $ de dons, avec un objectif de 25 000 $.

Ensuite, il y a la question d’une correspondance de moelle osseuse. Bowin a un marqueur HLA très rare dans son sang qui rend difficile la recherche d’une correspondance. Mais la famille rencontre l’équipe de greffe de moelle osseuse vendredi et espère entendre de bonnes nouvelles.

Pendant ce temps, le bassin de donneurs pourrait toujours être plus grand et ils espèrent qu’en partageant leur histoire, plus de gens passeront par le processus de sélection établi par la Société canadienne du sang.

Tout le monde travaille dur pour sauver la jeune vie de Bowin, et l’équipe de transplantation au Canada a demandé un financement à l’étranger si la famille choisit de voyager pour se faire soigner.

Mais ils ne peuvent même pas obtenir une consultation au Minnesota sans s’y rendre en personne, et le système immunitaire de Bowin est déjà compromis.

Même avec un traitement réussi, a déclaré Chantel, sa génétique le rendra toujours sensible à la progression de la maladie à l’âge adulte. Et les mois à venir comprendront la chimiothérapie, la perte de travail, la tentative de gérer une entreprise à distance et la séparation de la famille pour réduire le partage des germes.

« Nous avons été dans et hors des hôpitaux pendant des années », a déclaré Chantel. «Je suis convaincu que je pourrais gérer à peu près n’importe quoi en ce qui concerne le plaidoyer pour lui. Mais cela semble un peu plus lourd dans le sens où nous essayons en ce moment de lui donner le meilleur de sa liste de choses à faire au cas où quelque chose de mal arriverait.

Indépendamment de ce que l’avenir à long terme leur réserve, ils savent que les prochains mois seront parmi les plus difficiles de tous les temps.

« Nous profitons simplement de cette saison autant que nous le pouvons, en essayant de tirer le meilleur parti, avec ce ton sous-jacent de ne pas savoir ce que la prochaine saison va apporter », a-t-elle déclaré.

Enfin, ils espèrent que le partage de leur histoire entraînera peut-être un changement au Canada, où les traitements sont couverts ou le dépistage est monnaie courante.

Pour en savoir plus sur la façon de devenir un donneur de cellules souches pour aider des personnes comme Bowin à avoir une seconde chance dans la vie, visitez le site Web de la Société canadienne du sang sous « admissibilité au don de cellules souches ».

