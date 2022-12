Un garçon de 7 ans consolant une sœur aînée en pleurs rend tout le monde émotif

Le lien le plus fort de tous peut être celui entre frères et sœurs; ils ne négligent aucun effort pour prêter main-forte dont on a tant besoin dans les moments désespérés. Cette chimie douce-amère est ce qui rend le lien incassable. Aujourd’hui, une vidéo saine d’un petit garçon consolant sa sœur aînée en pleurs en est devenue le témoignage. Dans la légende de la publication virale Instagram, il est expliqué que l’incident s’est produit l’année dernière lorsque le garçon de 7 ans jouait dans la maison lorsqu’il a remarqué que sa sœur aînée était à l’étroit sur une chaise en pleurant pour des raisons inconnues.

Apparemment, le garçon a tout mis en pause et a couru vers sa sœur dans son mouvement pour confirmer si elle allait bien. Non seulement il a essayé de la consoler, mais il a également tenté de déterminer la raison qui faisait mal à sa sœur. En comprenant que son frère aîné n’est pas prêt à partager quoi que ce soit, le petit garçon a simplement essuyé ses larmes et s’est tenu à ses côtés en silence. La maturité du garçon de 7 ans à garder son calme et à rassurer sa sœur que tout va se mettre en place a conquis de multiples cœurs sur les internautes. Dans le clip qui fait le tour des réseaux sociaux, on voit le petit garçon essuyer les yeux de sa sœur alors que cette dernière s’effondre. Regardez la vidéo virale ici :

La vidéo a amassé plus de quatre lakh likes sur l’application de partage de photos, laissant beaucoup de louanges pour l’effort attachant du petit garçon. Un utilisateur a déclaré: “Que Dieu bénisse ce gentil garçon et leur beau lien”, un autre a ajouté: “Cela nous dit que la maturité ou la compréhension sociale ne dépend pas de l’âge mais de la situation.” Un autre a écrit: «Des émotions si pures de la part de vos deux frères et sœurs! Merci pour ce partage ! Beaucoup d’amour et de gratitude !”

Cela a-t-il fait fondre votre cœur aussi?

