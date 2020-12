Un brave garçon de sept ans du Tennessee a commis un acte héroïque en grimpant par la fenêtre de sa maison en feu pour sauver sa petite sœur.

La famille Davidson, composée de cinq personnes, était couchée et endormie lorsque l’incendie s’est déclaré chez eux à New Tazewell, dans le Tennessee, le 8 décembre.

Vers 23h30, Nicole Davidson s’est réveillée avec l’odeur de fumée dans la maison et, en quelques minutes, la maison a été engloutie par les flammes.

Eli, sept ans (photo), est traité de héros après avoir franchi la fenêtre de sa maison en feu pour sauver la vie de sa sœur de 22 mois.

Maman Nicole et papa Chris Davidson n’ont pas pu atteindre la petite fille Erin de l’intérieur de la maison en raison de l’épaisseur de la fumée et du feu

Elle et son mari Chris Davidson, tous deux anciens pompiers, ont agi rapidement, Chris utilisant un extincteur pour aider à donner à Nicole suffisamment de temps pour attraper leurs enfants, a-t-elle déclaré à WVLT.

«J’ai attrapé les garçons parce qu’ils étaient les plus proches du feu», a déclaré Nicole à propos de ses deux fils, Eli, sept ans, et Elijah, deux ans.

Cependant, Nicole n’a pas pu se rendre dans la chambre où dormait sa fille Erin, 22 mois.

Une fois à l’extérieur de la maison avec leurs deux fils, Chris a poussé Eli dans la fenêtre de la chambre d’Erin afin que le jeune garçon puisse sauver le tout-petit.

Eli attrapa Erin de la crèche, la tendit par la fenêtre et s’échappa lui-même des flammes.

«Papa a cassé la fenêtre et puis j’ai dit:« Je ne peux pas le faire », comme deux fois, puis j’ai dit:« J’ai eu son père », a déclaré Eli à la chaîne d’information.

Eli a ajouté: « J’avais peur mais je ne voulais pas que ma sœur meure. »

Chris a déclaré à CNN que « la fumée et le feu étaient si épais » qu’il n’y avait aucun moyen d’atteindre Erin depuis l’intérieur de la maison.

La maison des Davidson (photo) a été complètement détruite par l’incendie. C’est croire que la maison a brûlé suite à un incendie électrique

Alors que Chris utilisait un extincteur, Nicole est allée mettre Eli et Elijah, deux ans, en lieu sûr car ils étaient les plus proches du feu. Les restes de la maison sont représentés

Nicole est photographiée avec Eli, l’un des 34 enfants qu’elle et son mari Chris ont nourris. Eli et Erin sont leurs enfants adoptifs

« Nous sommes sortis pour la rejoindre par la fenêtre, mais je n’avais rien sur lequel me tenir debout pour atteindre là-haut. J’ai donc pris Eli, qui est passé par la fenêtre et a pu la saisir dans son berceau », a déclaré Chris.

« Nous ne pourrions pas être plus fiers d’Eli », a-t-il ajouté. «Il a fait quelque chose qu’un homme adulte ne ferait pas.

«C’est normal d’avoir peur, mais vous êtes courageux à l’intérieur et vous pouvez le faire quand vous le souhaitez», a déclaré Eli à WVLT.

Personne n’a été blessé dans l’incendie, mais au moment où les pompiers sont arrivés, la maison était complètement détruite. Bien qu’une cause officielle n’ait pas encore été déclarée, on pense qu’un incendie électrique est à blâmer.

Les Davidson vivent actuellement avec un parent proche.

Un GoFundMe lancé en leur nom a permis de collecter plus de 339 300 dollars auprès de 6 600 donateurs.

Nicole et Chris ont accueilli 34 enfants au fil des ans, dont Eli, et ont adopté Erin et Elijah.

La famille repart maintenant « de zéro », après avoir subi une perte d’emploi lors de la pandémie de coronavirus, la mort du grand-père de Nicole et maintenant la destruction de leur maison et les dommages associés à leurs trois voitures.

« Nous avons perdu tout ce que nous avons jamais eu », a déclaré Chris à CNN, « Toutes nos vies étaient dans cette maison.

Il a noté que «c’est dévastateur» et que «vous n’avez jamais été aussi humble que lorsque vous n’avez même pas vos propres sous-vêtements à porter».

Depuis que la nouvelle de l’incident et l’acte héroïque d’Eli ont fait la une des journaux, les Davidson ont également reçu des dons d’articles ménagers, de vêtements et de jouets.

«Je lui ai lu plusieurs de ses commentaires, et il m’a répondu ce matin: Maman, je vais être célèbre. Je ne pense toujours pas qu’à son âge, il saisit ce qu’il a fait et à quel point c’est phénoménal », a déclaré Nicole.

La famille dit avoir reçu des articles ménagers, des vêtements, des jouets et des dons en argent.

«Je ne pourrais jamais rembourser personne pour la gentillesse qu’ils ont manifestée à ma famille», a déclaré Nicole à WVLT. «Sachez que ce sera toujours avec moi, ce n’est pas quelque chose que vous oubliez. Je suis plus que reconnaissant.

Nicole a déclaré qu’elle avait lu certains des commentaires sympathiques que les gens ont faits sur Facebook à propos des actions d’Eli, auxquels il a dit: « Maman, je vais être célèbre. »

«Je ne pense toujours pas qu’à son âge, il comprenne ce qu’il a fait et à quel point c’est phénoménal», a déclaré Nicole.