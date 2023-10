Un garçon de 6 ans tué dans une attaque anti-musulmane dans l’Illinois, selon les autorités

Un homme de l’Illinois a poignardé à mort un garçon de 6 ans et blessé grièvement sa mère dans un crime de haine anti-musulman présumé, a déclaré dimanche le bureau du shérif du comté de Will, le qualifiant d’« acte de violence insensé et lâche ».

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient la cible du suspect parce qu’elles étaient musulmanes et en raison du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », a indiqué le bureau du shérif dans un communiqué. communiqué de presse.

Wadea Al-Fayoumé. Avec l’aimable autorisation d’Héla Yousef

Le bureau du shérif n’a pas fourni plus de corroboration, mais a déclaré que « bien que le suspect n’ait pas fait de déclaration aux détectives, le personnel a pu recueillir suffisamment d’informations grâce à des entretiens et des preuves » pour l’accuser de deux crimes de haine.

« La famille musulmane palestinienne de l’enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix », a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. « Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique. »

Il a ajouté : « Nous nous joignons à tout le monde ici à la Maison Blanche pour envoyer nos condoléances et nos prières à la famille, y compris pour le rétablissement de la mère, et aux communautés palestiniennes, arabes et musulmanes américaines dans leur ensemble. »

Le garçon a été poignardé 26 fois à son domicile de Plainfield par son propriétaire, Joseph Czuba, 71 ans, ont indiqué les enquêteurs. Il est décédé à l’hôpital.

Sa mère, 32 ans, a été poignardée plus d’une douzaine de fois, ont indiqué les autorités, ajoutant qu’elle se trouve à l’hôpital et qu’elle devrait survivre.

« La victime a déclaré qu’elle avait couru dans la salle de bain et qu’elle avait continué à repousser son agresseur tout en composant le 911 », le bureau du shérif a dit.

Le garçon, Wadea Al-Fayoume, et sa mère ont été retrouvés dans une chambre lorsque les adjoints du shérif sont arrivés sur les lieux.

Czuba est accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré et de deux chefs de crime haineux. Il n’a « fait aucune déclaration aux détectives concernant son implication dans cette odieuse attaque », a indiqué le bureau du shérif.

Il n’était pas clair s’il avait un avocat. Le bureau du défenseur public du comté et le bureau du procureur n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Wadea adorait le football et le basket-ball et il venait de fêter son sixième anniversaire, a déclaré Ahmed Rehab, président du Conseil sur les relations américano-islamiques, lors d’une conférence de presse. conférence de presse dimanche.

« Et il a payé le prix de l’atmosphère de haine, d’autorisation et de déshumanisation que, franchement, je pense que nous voyons ici aux États-Unis », a déclaré Rehab.

Le CAIR a déclaré que la mère du garçon, Hanaan Shahin, a partagé avec l’organisation des messages texte qu’elle avait envoyés au père du garçon depuis l’hôpital, détaillant les déclarations anti-musulmanes faites lors de l’attaque. CAIR a déclaré qu’elle avait envoyé un texto : « Tout s’est passé en quelques secondes. »

Tom Namako a contribué au reportage.