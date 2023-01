Un garçon de 6 ans tire sur un enseignant lors d’une «altercation» dans une salle de classe en Virginie, aux États-Unis | Nouvelles américaines

Un garçon de six ans a laissé une enseignante gravement blessée après lui avoir tiré dessus dans une salle de classe, a annoncé la police américaine.

Aucun élève ou autre membre du personnel n’a été blessé lors de l’incident, qui a été décrit par les responsables comme “une altercation” et “pas un accident”, à la Richneck Elementary School en Virginie.

L’enseignante blessée, qui est une femme dans la trentaine, a été transportée à l’hôpital. Le chef de la police, Steve Drew, a déclaré aux journalistes qu’elle avait commencé à montrer une certaine amélioration.

Il a ajouté que l’enfant avait été retrouvé avec une arme de poing dans la salle de classe et avait été placé en garde à vue.

“Ce n’était pas un coup de feu accidentel”, a déclaré M. Drew, ajoutant qu’il voulait savoir d’où venait l’arme.

“Nous n’avons pas eu de situation où quelqu’un tournait autour de l’école en train de tirer”, a-t-il poursuivi.

“Nous avons une situation dans un endroit particulier où un coup de feu a été tiré.”

Les écoles publiques de Newport News ont confirmé sur Facebook que les parents et les élèves avaient été réunis à la porte d’un gymnase, et les responsables ont déclaré qu’il n’y aurait pas de cours lundi.

Image:

Photo : AP



Joselin Glover, dont le fils de neuf ans, Carlos, fréquente l’école primaire de Richneck, a déclaré avoir reçu un SMS de l’école indiquant qu’une personne avait été abattue et qu’une autre était en détention.

“Mon cœur s’est arrêté”, a-t-elle déclaré au journal The Virginian-Pilot.

“J’étais paniqué, très nerveux. Je me demandais juste si cette personne était mon fils.”

Carlos, qui est en quatrième année, était en récréation à ce moment-là, mais il a dit que lui et ses camarades de classe se sont bientôt enfermés au fond d’une salle de classe.

“La majeure partie de toute la classe pleurait”, a déclaré Carlos au journal.

Image:

Photo : AP



“Mes professeurs ne peuvent pas contrôler l’accès aux armes”

Le surintendant des écoles, George Parker, s’est dit “choqué” et “découragé” par la fusillade et a demandé que davantage soit fait pour empêcher les enfants de s’emparer d’armes à feu.

“Nous devons garder les armes hors de portée de nos jeunes”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas contrôler l’accès aux armes. Mes professeurs ne peuvent pas contrôler l’accès aux armes.”

Lire la suite:

Plus de 700 personnes abattues aux États-Unis depuis la fusillade d’une école au Texas

L’acteur Matthew McConaughey appelle à plus de contrôle des armes à feu

Le père “tue sa femme et ses cinq enfants” avant de se tirer une balle

M. Parker a expliqué que tous les campus scolaires sont équipés pour des recherches aléatoires de détecteurs de métaux, mais ils n’ont pas été déployés à Richneck Elementary vendredi.

Newport News est une ville d’environ 185 000 habitants située dans le sud-est de la Virginie, connue pour son chantier naval, qui construit les porte-avions du pays et d’autres navires de la marine américaine.

L’école compte environ 550 élèves, selon le site Web du Virginia Department of Education.