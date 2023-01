Un garçon de 6 ans s’est battu pour la vie après avoir été «frappé par une moto avant que le conducteur ne s’en aille» – un homme a ensuite été arrêté

Un garçon de SIX ans s’est battu pour sa vie après avoir été impliqué dans un délit de fuite avec une moto.

Les flics et les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de Wade Street, Bristol, après la collision d’horreur.

Un garçon de 6 ans a été grièvement blessé dans un délit de fuite

On pense qu’un pilote et un passager, tous deux portant des casques, étaient sur la moto.

Ils ne se sont pas arrêtés après la collision, a déclaré la police plus tôt.

Les flics ont confirmé qu’un homme avait été arrêté après l’accident choquant de samedi.

Dans un communiqué, Avon et la police du Somerset ont déclaré: “Un homme est en garde à vue après qu’un enfant de six ans a subi des blessures potentiellement mortelles lors d’une collision avec une moto à Bristol plus tôt dans la journée, samedi 28 janvier.

“La collision à Wade Street s’est produite juste après 18 heures. Le motocycliste n’a pas réussi à s’arrêter. L’enfant reste dans un état critique mais stable à l’hôpital.

“Ses proches sont soutenus par des officiers de liaison avec les familles spécialement formés.

“Les agents espèrent rouvrir Wade Street d’ici 23 heures. Les enquêtes se poursuivent et nous souhaitons toujours entendre toute personne disposant d’informations ou de séquences de caméras de tableau de bord qui pourraient aider l’enquête.”

Une déclaration antérieure de la police disait: “Nous recherchons des témoins, des images de la caméra de tableau de bord et des informations après qu’un enfant de six ans a subi des blessures potentiellement mortelles lors d’une collision avec une moto sur Wade Street, Bristol.

“Wade Street est fermée entre l’A420 Lawfords Gate et l’A4032 Newfoundland Circus pendant que les enquêteurs sur les collisions examinent les lieux et que les premières enquêtes sont menées.

“L’enfant est allé à l’hôpital et ses proches sont au courant et soutenus par des agents de liaison spécialisés avec les familles. Nos pensées les accompagnent.

“Si vous avez vu ce qui s’est passé ou si vous avez une caméra de tableau de bord ou d’autres images qui pourraient vous aider, veuillez nous contacter.”