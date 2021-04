Un garçon de SIX ANS se bat pour sa vie après que son cœur s’est arrêté pendant 30 MINUTES alors qu’il jouait dans sa chambre.

Deklan Babington-MacDonald de Nerang, en Australie, a été retrouvé par sa mère après qu’un accident mystérieux l’ait laissé avec une blessure «grave».

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire de Gold Coast immédiatement et reste en soins intensifs dans un état critique.

Sa cousine, Lea Williams, a déclaré que Deklan ne devrait pas récupérer après que son cœur se soit arrêté pendant 30 minutes.

« Les médecins n’espèrent pas sa survie à ce stade – la famille espère un miracle », a déclaré Mme Williams au Courrier Courrier.

C’est un accident choquant qui n’aurait jamais dû se produire.

Elle a expliqué comment la famille avait encore du mal à accepter le déroulement de l’incident.

Elle a déclaré: «C’était un jouet qui a été acheté quatre jours plus tôt et qui a fini par être vraiment dangereux et nous sommes vraiment en colère, mais nous n’avons pas la tête autour de lui et ne pouvons pas nous concentrer dessus.

Elle a décrit Deklan comme le «bébé de la famille» tant aimé et a déclaré qu’ils voulaient que la police ouvre une enquête.

La tante Caity Macdonald de Deklan a annoncé la triste nouvelle à ses amis et à sa famille mardi après-midi.

«C’est le cœur lourd que nous partageons cette nouvelle, mais dimanche, mon neveu Deklan a été impliqué dans un horrible accident qui a dévasté ma sœur et ma famille», a-t-elle écrit dans un message sur Facebook.

«Il est aux soins intensifs dans un état critique.





Mme Macdonald a publié un lien vers une collecte de fonds organisée par la famille qui espère collecter des fonds pour les frais de transport et d’hébergement et permettre à Mme Babington de s’absenter du travail pour être avec Deklan.

La famille a déjà reçu plus de 3 000 $ pour soutenir le rétablissement de l’enfant de six ans, avec des aspirations à amasser 5 000 $.

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

