Un garçon de 6 ans qui a tiré sur un enseignant de Virginie a utilisé l’arme légalement détenue par sa mère, selon la police | Nouvelles américaines

Un élève de six ans qui a tiré sur son professeur a utilisé une arme à feu qui appartenait à sa mère et lui appartenait légalement, a indiqué la police.

Les autorités ont déclaré qu’il n’y avait pas eu de combat ou de lutte physique avant que le garçon n’ouvre le feu sur Abby Zwerner alors qu’elle donnait une leçon dans une école de l’État américain de Virginie.

Le chef de la police, Steve Drew, a déclaré que le garçon avait pris l’arme de poing de 9 mm de sa maison familiale dans un sac à dos le jour de la fusillade.

Fournissant la première description détaillée d’une fusillade qui a choqué la ville de Newport News et un pays désormais habitué à la violence armée, il a déclaré lors d’une conférence de presse: “Ce que nous savons aujourd’hui, c’est qu’elle donnait des instructions. Il a montré une arme à feu, il a pointé et il a tiré un coup.”

M. Drew avait précédemment déclaré que la fusillade n’était pas accidentelle et avait refusé de donner des détails.

Il a dit vouloir clarifier des propos qu’il avait tenus juste après l’incident de vendredi, lorsqu’il avait affirmé qu’il y avait eu une “altercation” avant la fusillade.

L’officier a dit que cela ressemblait plus à une “interaction” entre le garçon et son enseignant de première année de 25 ans à l’école primaire Richneck.

Mais il a également réitéré que la fusillade n’était “pas accidentelle”.

“C’était intentionnel”, a-t-il dit.

Le professeur a salué un héros

Mme Zwerner a levé la main dans une position défensive lorsque l’arme a tiré, et la balle a traversé sa main et dans le haut de sa poitrine, a ajouté M. Drew.

Alors que ses blessures étaient initialement considérées comme mettant sa vie en danger, elle s’est améliorée et est actuellement répertoriée dans un état stable dans un hôpital.

M. Drew a salué Mme Zwerner comme une héroïne pour avoir rapidement fait sortir ses élèves de la classe après avoir été abattue, affirmant que la vidéo de surveillance montrait qu’elle était la dernière personne à quitter sa classe.

“Elle a tourné à droite et a commencé dans le couloir, puis elle s’est arrêtée… Elle s’est retournée et s’est assurée que chacun de ces étudiants était en sécurité”, a déclaré le chef de la police.

M. Drew a déclaré qu’un employé de l’école s’était précipité dans la salle de classe et avait physiquement retenu le garçon après avoir entendu le coup de feu.

Il a dit que le garçon était devenu “un peu combatif” et avait frappé l’employé, mais des policiers sont arrivés et l’ont escorté hors du bâtiment et dans une voiture de police.

L’enfant est détenu dans un établissement médical depuis qu’une ordonnance de garde d’urgence et une ordonnance de détention temporaire ont été émises vendredi, a déclaré M. Drew.

Il a dit qu’un juge déciderait des prochaines étapes pour le garçon. Sa mère a été interrogée par la police, mais il est actuellement difficile de savoir si elle pourrait potentiellement faire face à des accusations.

Image:

Une veillée a été organisée pour l’enseignante Abby Zwerner. Photo : AP



Alors que des questions se posaient sur l’enfant et sa mère, l’amie de Mme Zwerner a déclaré à une foule rassemblée lors d’une veillée lundi soir que l’enseignante de première année avait fait preuve de “dévouement et d’amour pour ce qu’elle fait jour après jour”.

Rosalie List, enseignante de 2e année à Richneck, a déclaré: “Abby est une guerrière et elle fait preuve de force mentale et physique tous les jours. Je suis si fière d’elle.”

Lauren Palladini, conseillère scolaire de Richneck, a déclaré à la foule que Mme Zwerner était “douce”.

“Elle est attentionnée. Elle est attentionnée. Et elle a été l’une des enseignantes les plus incroyables avec lesquelles j’ai eu la chance d’interagir”, a ajouté le conseiller scolaire.

Amanda Bartley, qui enseigne dans une autre école primaire de la ville, a demandé à tout le monde de prier pour l’enseignant blessé et de “prier pour le jeune homme qui a fait ça”.

S’adressant aux journalistes, elle a déclaré que de nombreuses questions restaient sans réponse.

Elle a dit: “Comment a-t-il obtenu l’arme? Pourquoi n’était-elle pas enfermée? Un bon propriétaire d’arme sait que vous enfermez votre arme. Vous avez une sécurité. Vous gardez les munitions séparées de l’arme elle-même. “

Qu’adviendra-t-il de la mère et du garçon maintenant ?

Les propriétaires d’armes à feu peuvent être poursuivis en vertu d’une loi de Virginie qui interdit à quiconque de laisser imprudemment une arme chargée et non sécurisée d’une manière qui met en danger la vie ou l’intégrité physique d’enfants de moins de 14 ans.

Une violation de cette loi est un délit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an et d’une amende maximale de 2 500 $.

La Virginie n’a pas de loi qui exige que les armes à feu sans surveillance soient stockées d’une manière particulière ou une loi qui oblige les propriétaires d’armes à feu à verrouiller affirmativement leurs armes.

“La Virginie a définitivement une loi plus faible que de nombreux autres États qui ont des lois sur la prévention de l’accès des enfants”, a déclaré Allison Anderman, avocate principale et directrice de la politique locale au Giffords Law Center to Prevent Gun Violence.

Des experts juridiques ont déclaré que même s’il était théoriquement possible en vertu de la loi de Virginie d’inculper pénalement un enfant de six ans, il existe de nombreux obstacles à cela et qu’il était très peu probable qu’un procureur essaie même.

“Il est pratiquement impossible d’imaginer qu’un enfant de six ans soit jugé apte à subir son procès”, a déclaré Andrew Block, professeur à la faculté de droit de l’Université de Virginie, qui a été directeur du département de justice pour mineurs de Virginie de 2014 à 2019.