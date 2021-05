Un garçon de 6 ans meurt après que son cœur s’est arrêté pendant 30 minutes alors qu’il jouait seul avec un jouet de parc à thème dans sa chambre

UNE Garçon de 6 ans est décédé tragiquement après qu’un incident lié à un jouet ait provoqué un arrêt cardiaque de 30 minutes.

Deklan Babington-MacDonald, de Nerang, en Australie, a été transporté d’urgence à l’hôpital et placé sous assistance respiratoire après avoir subi des blessures «graves» le mois dernier.

mycause

Deklan Babington-MacDonald, 6 ans, est décédé tragiquement à la suite d’un incident lié à un jouet dans sa chambre[/caption]

mycause

Il a été retrouvé par sa mère le mois dernier après que l’accident est parti avec des blessures « graves » et a arrêté son cœur pendant plus de 30 minutes.[/caption]

Sa mort aurait été la conséquence directe de l’accident et continue de faire l’objet d’une enquête de la part des autorités.

Après son décès vendredi, une déclaration sur la page de collecte de fonds du garçon a déclaré:

«Deklan est décédé le 30 avril, à l’hôpital pour enfants du Queensland, entouré de sa famille la plus proche, de sa famille élargie et de quelques amis proches de la famille,»

«Ils lisent les beaux messages de soutien et d’amour, et apprécient toute la gentillesse et les dons.»

Selon les rapports dans AC, un pingouin en peluche avec une laisse en forme de tige à l’extrémité a été blâmé pour l’incident tragique.

Il a été acheté par la famille dans un établissement Sea World sur la Gold Coast et a maintenant été retiré des ventes.

Un échantillon du jouet a également été prélevé sur Sea World par des agents de l’Office of Fair Trading (OFT) du Queensland et de la surveillance des consommateurs australiens.

Décrivant l’incident, sa mère, Mme Williams, a déclaré: «C’était un jouet qui avait été acheté quatre jours plus tôt et qui a fini par être vraiment dangereux.

«Nous sommes vraiment en colère, mais nous n’avons pas la tête et ne pouvons pas nous concentrer dessus.

« Ce qui s’est passé est une horrible tragédie que personne ne pourrait jamais voir venir. »

mycause

Deklan a été décrit par sa famille comme la « lumière de leur vie »[/caption]

mycause

Une enquête est en cours sur la façon dont le jouet a causé à l’enfant des blessures aussi graves.[/caption]

Le jeune homme de 6 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital pour enfants du Queensland le jour de l’Anzac dans le pays (25 avril) et aurait ensuite combattu pour sa vie.

À l’époque, la survie du garçon était considérée comme improbable, sa famille étant censée «espérer un miracle».

L’écolier était sur le point de commencer son deuxième trimestre de première année à la William Duncan State School et on disait qu’il adorait faire du scooter et aller à la plage.

Vendredi, l’école de Deklan, William Duncan State School, a publié un message à sa communauté sur Facebook.

«Nous remercions toute la communauté pour son soutien et ses paroles aimables, et nous remercions également tout le monde d’avoir respecté les souhaits et la vie privée de la famille alors qu’ils commencent à traiter l’inimaginable», ont-ils écrit.

«Encore une fois, selon la lettre, l’école a offert et continuera d’offrir un soutien aux étudiants touchés par ces événements aussi longtemps que nécessaire.





La famille avait également mis en place une page de collecte de fonds qui a maintenant reçu plus de 14 000 $ en dons.

L’argent recueilli devrait servir aux frais funéraires de Deklan et au soutien d’organismes de bienfaisance qui aident les familles à faire face au deuil et à la perte.