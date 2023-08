Un garçon de 6 ans meurt après avoir reçu une balle dans la tête par un enfant de neuf ans avec une arme à feu devant un adulte chez lui en Floride

Un jeune garçon a été abattu par un enfant de neuf ans dans une maison en Floride, a annoncé la police.

La victime tragique, âgée de 6 ans, a été mortellement blessée à la tête d’un seul coup de feu dans une propriété de Jacksonville, aux États-Unis, lundi.

L’enfant de six ans est décédé des suites de ses blessures après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital Crédit : NBC News

La fusillade à Jacksonville, en Floride, a stupéfié la communauté Crédit : NBC News

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvé, a déclaré le chef adjoint JD Stronko du bureau du shérif de Jacksonville.

L’incident effrayant survenu à la propriété de Shady Pine Street South dans le quartier de Duclay s’est produit vers 14 h 45.

La police a déclaré qu’un adulte était présent à l’intérieur de la maison lorsque l’enfant de neuf ans a appuyé sur la gâchette.

Ils ont été interrogés par des flics alors que les détectives s’efforçaient de reconstituer la tragédie.

La relation entre les enfants n’a pas été révélée.

Aucune accusation n’a été déposée contre l’adulte et la police n’a pas identifié les personnes impliquées.

Stronko a déclaré: « L’enquête initiale a déterminé que les deux mineurs se trouvaient à l’intérieur de la résidence sous la garde d’un adulte.

« L’un des mineurs a pu obtenir une arme à feu et a tiré un seul coup de feu sur la victime. Il n’y a aucune indication de violence criminelle. »

Des voisins ont raconté leur angoisse à la suite de l’incident mortel.

L’un d’eux a déclaré à News4Jax : « C’est terrible, terrible. Ça me brise le cœur. Je dis toujours à mes enfants et je leur apprends à ne pas toucher mon arme. »

D’autres résidents ont déclaré que la maison avait été louée plusieurs fois et qu’ils ne savaient pas qui y vivait actuellement.

Le Département de l’enfance et de la famille de Floride a déclaré que trois enfants étaient décédés à la suite d’une fusillade accidentelle dans l’État cette année.

En février, un enfant de trois ans s’est accidentellement suicidé après avoir eu accès à une arme à feu dans le comté de Volusia.

Quelques semaines plus tard, un enfant de quatre ans du comté d’Orange a appuyé par erreur sur la gâchette et est mort en ramassant une arme.

Un enfant de deux ans a ensuite été mortellement blessé alors qu’il jouait avec une arme chargée dans le comté de Broward.

Un représentant du Nationwide Children’s Hospital a déclaré que les parents ne faisaient pas assez pour empêcher les enfants d’accéder à leurs armes.

Nichole Michaels, chercheur principal au Center for Injury Research and Policy du Nationwide Children’s Hospital, a déclaré: « Si votre enfant va visiter la maison d’un ami ou d’un parent, allez-y et demandez: » Y a-t-il des armes à feu à la maison?

« Et s’il y en a, comment sont-ils stockés ? »‘

« La normaliser pour que les parents posent des questions sur les armes à feu, de la même manière qu’ils posent des questions sur les allergies à la maison ou les animaux domestiques à la maison, vous savez, le simple fait de rendre ces conversations vraiment normales peut faire beaucoup pour, vous savez, s’ouvrir ces discussions et empêcher ces tragédies de se produire. »

L’enquête se poursuit.