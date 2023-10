Un garçon de 6 ans meurt après avoir été poignardé 26 fois lors d’une attaque d’horreur anti-musulmane alors qu’il était la cible de la guerre contre Israël, selon la police

Un retraité aurait crié « vous, musulmans, devez mourir » avant de poignarder à mort un garçon de six ans lors d’une horrible attaque au couteau liée à la guerre contre Israël.

Wadea Al-Fayoume a été poignardée samedi à 26 reprises avec un grand couteau de type militaire à Plainfield, près de Chicago, a indiqué la police.

Wadea Al-Fayoume a été poignardée 26 fois avec un grand couteau de type militaire Crédit : Reuters

Joseph Czuba a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de crimes haineux et de coups et blessures aggravés. Crédit : AP

Sa mère, âgée de 32 ans, a également été poignardée plus d’une douzaine de fois, mais elle devrait survivre.

Joseph Czuba, 72 ans, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de crimes haineux et de coups et blessures aggravés.

La police a déclaré que Wadea et sa mère avaient été pris pour cible « parce qu’ils étaient musulmans et en raison du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens ».

Il semblerait que Czuba était le propriétaire des victimes.

Le président américain Joe Biden a déclaré : « Jill et moi avons été choqués et écœurés d’apprendre le meurtre brutal d’un enfant de six ans et la tentative de meurtre de la mère de l’enfant à leur domicile.

« La famille musulmane palestinienne de l’enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix.

« Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : ne pas avoir peur de la façon dont nous prions, de ce que nous croyons et de qui nous sommes.

« En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes d’intolérance et de haine. »

Les policiers ont déclaré avoir reçu un appel d’urgence de la femme qui disait avoir été agressée par son propriétaire.

La femme a déclaré qu’elle « avait couru dans la salle de bain et avait continué à repousser son agresseur ».

Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé la femme et le jeune garçon avec « plusieurs coups de couteau à la poitrine, au torse et aux membres supérieurs ».

Ils ont tous deux été transportés à l’hôpital où le garçon est décédé tragiquement.

« Le couteau utilisé dans cette attaque est un couteau dentelé de style militaire de 31 cm avec une lame de sept pouces », a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

Czuba a été retrouvé « assis dehors, par terre, près de l’allée de la résidence », avec une coupure au front, a indiqué la police.

La police n’a pas divulgué les noms des victimes, mais le Conseil pour les relations américano-islamiques a nommé le garçon Wadea al-Fayoume et sa mère Hanaan Shahin.

Citant des SMS de la mère au père du garçon, le suspect aurait crié : « Vous, les musulmans, devez mourir ! avant de poignarder le couple.

L’organisation a déclaré que Wadea est né aux États-Unis, tandis que sa mère – originaire de Beitunia en Cisjordanie – est arrivée dans le pays il y a 12 ans.

Il a qualifié ce crime brutal de « notre pire cauchemar ».

Le directeur exécutif du CAIR-Chicago, Ahmed Rehab, a déclaré que Wadea avait fêté son anniversaire il y a seulement quelques semaines.

Rehab a déclaré : « Il aimait sa famille, ses amis. Il aimait le football, il aimait le basket-ball.

« Nous avons mis en garde contre le fait de ne pas recréer la même erreur que celle que nous avons commise après le 11 septembre. »

Oday Al-Fayoume, le père de Wadea, lors d’une conférence de presse au Muslim Community Center de Chicago Crédit : AP