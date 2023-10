Un garçon de 6 ans est enterré et sa mère soignée après une attaque que la police qualifie de crime de haine anti-musulman

CHICAGO (AP) — Un garçon de 6 ans a été enterré lundi et sa mère a été hospitalisée pour des coups de couteau après que leur propriétaire de 71 ans les a attaqués en raison de leur foi musulmane et de leurs fortes émotions face à la guerre mondiale entre Israël et le Hamas. dans tout le pays, a indiqué la police.

Les groupes juifs et musulmans ont signalé une augmentation des discours haineux au lendemain de la guerre, et le propriétaire de la région de Chicago, Joseph Czuba, a fait des remarques désobligeantes à l’égard des musulmans à la famille palestino-américaine, selon le Conseil local pour les relations américano-islamiques.

Samedi, la mère de 32 ans a appelé le 911 pour signaler que son propriétaire l’avait agressée avec un couteau. Elle a couru dans les toilettes et a continué à le repousser, a déclaré le bureau du shérif du comté de Will.

« Les détectives ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale étaient ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit en cours au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », indique le communiqué du shérif.

L’homme soupçonné de l’attaque a été retrouvé « assis dehors, par terre, près de l’allée de la résidence », avec une coupure au front, ont indiqué les autorités.

Czuba, de Plainfield, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crimes haineux et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle. Il devait comparaître lundi devant un tribunal de Joliet.

Les tentatives pour joindre Czuba ou un membre de sa famille ont échoué dimanche, et le bureau du shérif et le bureau du défenseur public du comté n’ont pas immédiatement répondu aux messages concernant la représentation légale de Czuba.

Wadea Al-Fayoume venait d’avoir 6 ans, a déclaré son oncle paternel Yousef Hannon.

« Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Nous voulons que les gens nous voient comme des humains, nous sentent comme des humains et nous traitent comme des humains », a déclaré Hannon, qui a émigré aux États-Unis en 1999 pour travailler comme enseignant dans une école publique, entre autres emplois.

« Wadea devrait se rendre à l’école demain matin. Au lieu de cela, ses parents se réveilleront sans leur fils », a déclaré le gouverneur démocrate de l’Illinois, JB Pritzker.

Le ministère de la Justice a ouvert une enquête pour crimes de haine sur les événements qui ont conduit à l’attaque, a déclaré le procureur général Merrick Garland.

Le président Joe Biden a déclaré dans un communiqué : « Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : ne pas avoir peur de la façon dont nous prions, de ce que nous croyons et de qui nous sommes. »

Le directeur du FBI, Chris Wray, a déclaré dimanche lors d’un appel aux journalistes que le FBI agissait également rapidement pour atténuer les menaces.

Un haut responsable du FBI, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, conformément aux règles de base établies par le Bureau, a déclaré que la majorité des menaces auxquelles le FBI a répondu n’étaient pas jugées crédibles, ajoutant que le FBI les prenait néanmoins toutes au sérieux.

Les journalistes d’Associated Press Jesse Bedayn à Denver et Eric Tucker à Washington, DC, ont contribué à ce rapport.

Sophia Tareen, Associated Press