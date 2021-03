Un garçon de 6 ans a été tué, jeté dans la rivière Ohio, selon la police. Sa mère est accusée de meurtre.

CINCINNATI – Un garçon de 6 ans de l’Ohio est décédé après que sa mère a tenté de l’abandonner dans un parc, puis l’a renversé lorsqu’il a tenté de remonter dans la voiture, selon des documents judiciaires.

Les documents indiquent que Brittany Gosney, 29 ans, a tenté de laisser son fils, James Robert Hutchinson, dans un parc du comté de Preble. Gosney a signalé la disparition de la fillette de 6 ans dimanche matin, mais la police a déclaré qu’elle avait admis plus tard ce qui s’était passé.

« Malheureusement, après un nouvel interrogatoire de Brittany Gosney et de son petit ami, James Hamilton, ils disent maintenant que James a été tué dans le comté de Preble il y a quelques jours », a déclaré la police dans un communiqué. « Le corps de l’enfant a été ramené à Middletown, où ils vivent, et plus tard mis dans la rivière Ohio. »

La police a déclaré lundi que la mère « ne montre pas beaucoup de remords » et n’a pas dit pourquoi elle avait laissé James au parc.

Lors d’une conférence de presse lundi, le chef de la police de Middletown, David Birk, a déclaré que ses détectives avaient estimé que la situation était «inhabituelle» après que Brittany Gosney, la mère de James, et son petit ami James Hamilton aient signalé la disparition de James à la police dans le hall de la police de Middletown dimanche matin.

Le couple a déclaré qu’il portait une chemise rouge et un pantalon Batman, mais Birk a déclaré qu’ils avaient des histoires contradictoires.

Birk a déclaré qu’il était inhabituel pour les parents de se rendre au poste de police pour signaler un enfant disparu. Habituellement, les parents appellent immédiatement le 911.

Il a dit que les deux avaient finalement admis que James était mort.

Vendredi, elle a emmené James et son frère aîné et sa sœur, tous deux en deuxième année, au Rush Run Park dans le comté de Preble, a déclaré Birk. Il a dit qu’elle avait l’intention de laisser James là-bas, mais on ne sait pas ce qu’elle voulait faire avec ses autres enfants. Ils étaient indemnes.

Les enquêteurs n’ont pas dit si elle avait l’intention de laisser James là-bas temporairement ou définitivement.

À un moment donné, James a essayé de remonter dans la voiture et Gosney s’est enfui, le traînant.

Gosney est revenu 30 à 40 minutes plus tard et a trouvé James mort dans le parking du parc, selon la police. Le chef a déclaré que Gosney et Hamilton ont ramené le corps à la maison, puis ont attendu samedi soir, après que les autres enfants se soient endormis, pour charger le corps de James dans la voiture et le conduire à la rivière. Le lendemain matin, ils ont signalé sa disparition.

Gosney et Hamilton ont comparu lundi devant la cour municipale de Middletown et ont été nommés avocats.

Gosney a dit au juge qu’elle avait un trouble d’apprentissage et qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait. Birk a déclaré lors de la conférence de presse qu’elle connaissait le bien du mal et comprenait ses droits.

La caution de Gosney a été fixée à 1 million de dollars. La caution de Hamilton a été fixée à 800 000 $. Ils doivent de nouveau comparaître devant le tribunal le 8 mars pour une audience préliminaire.

La police de Middletown a déclaré qu’elle commençait les travaux nécessaires pour récupérer son corps de la rivière.

« La rivière est très haute et dangereuse, nous ne divulguerons donc pas l’emplacement exact dans l’espoir d’éviter un autre incident tragique », a déclaré la police.

Gosney est accusé de meurtre, d’abus d’un cadavre et de falsification de preuves. Hamilton, 42 ans, est accusé d’abus d’un cadavre et de falsification de preuves.

La police a déclaré que les deux autres enfants qui vivaient avec le couple avaient été retirés de la résidence.