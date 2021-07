Un garçon de 5 ans trouve une dent de requin géante pendant ses vacances en Caroline du Sud – et certains pensent que cela pourrait provenir d’un monstre marin préhistorique

Un JEUNE garçon a trouvé une dent de requin pendant ses vacances – et certains pensent qu’elle peut provenir d’un monstre marin préhistorique.

Xander Buck, cinq ans, a trouvé mardi une dent de mégalodon préhistorique à North Myrtle Beach, en Caroline du Sud.

Kelly Buck a décrit son fils comme un passionné de chasse aux dents Crédit : Kelly Robison Buck/Facebook

La grande dent mesurait 3,25 pouces sur 2,25 pouces trouvée dans le sable d’Ocean Creek Resort, selon sa mère Kelly Buck.

« Toute notre famille adore chasser les dents de requin », a déclaré Buck à Fox News.

« Alex et mon mari cherchaient dans le swash à marée basse quand Alex a repéré celui-ci dans la boue. »

Les dents de mégalodon ne présentent pas un grand intérêt scientifique, car des milliers de personnes s’échouent dans le sud-est.

La grande dent mesurait 3,25 x 2,25 pouces Crédit : Kelly Robison Buck/Facebook

Cependant, ce sont des objets précieux pour les collectionneurs amateurs en compétition pour obtenir le plus grand et le plus vierge qu’ils puissent trouver, a déclaré Hans Sues, scientifique principal du département de paléobiologie du Smithsonian Museum of Natural History.

Avant de disparaître, le mégalodon a traversé les océans du monde il y a 3,6 à 20 millions d’années.

Ils étaient les plus grands requins à avoir jamais vécu avec plusieurs rangées de dents tapissant leurs mâchoires, selon le site Web du Smithsonian.

« La taille des dents correspond à la longueur totale du corps chez les requins d’aujourd’hui », a déclaré Sues à WRAL-TV.

« Ils peuvent ensuite utiliser ce rapport pour estimer la longueur totale d’un ‘Meg’. »

Megalodon a nagé à travers les océans du monde il y a 3,6 à 20 millions d’années Crédit : Ocean Creek Resort/Facebook

« Je ne pense pas qu’il [Xavier] comprend tout à fait la gravité de ce qu’il a trouvé, mais c’est certainement la plus grosse dent que nous ayons jamais trouvée ! »

Buck a dit que Xavier espère pouvoir transformer le géant pris en collier.