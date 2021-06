Un garçon de 5 ans souffre de blessures horribles après avoir été mutilé au visage par le chien de la baby-sitter qui a attaqué des enfants TROIS FOIS

Un petit garçon a subi d’horribles blessures au visage après avoir été mutilé par le chien d’une baby-sitter qui aurait attaqué des enfants à trois reprises.

Liam Pruitt, cinq ans, a été sauvagement attaqué par une bête de mélange de terriers dans la maison d’une baby-sitter dans l’Ohio en avril.

Le petit Liam Pruitt a été sauvagement attaqué par un chien de race terrier alors qu’il se trouvait chez une baby-sitter dans l’Ohio Crédit : MDrum

Son œil droit saignait et ses joues ont été perforées à la suite de l’horrible attaque Crédit : MDrum

Il était à la propriété avec son jeune frère Knox, deux ans, tandis que la mère de quatre enfants Tristin, 31 ans, a assisté à un rendez-vous d’échographie.

Le mari de la baby-sitter aurait voulu présenter Liam au chien avant qu’il ne brutalise brutalement le visage de l’enfant.

Le chien aurait attaqué deux autres enfants, mais ils n’en ont pas averti les parents Tristin et Jeff, 33 ans.

L’œil droit de Liam saignait et ses joues étaient perforées par les dents de la bête.

Huit infirmières ont été nécessaires pour maîtriser Liam afin qu’elles puissent nettoyer son canal lacrymal, et le garçon a eu besoin de trois heures et demie de chirurgie plastique pour refermer les plaies de son visage et de son cou.

Le succès de la guérison de Liam dépend en grande partie du fait qu’il reste à l’abri de la lumière directe du soleil.

Liam était au domicile de la baby-sitter avec son jeune frère Knox tandis que sa mère Tristin Pruitt a assisté à un rendez-vous d’échographie Crédit : 13abc

Les médecins pensent que Liam aura besoin de trois à cinq ans de traitement possible.

Comme c’était un tiers qui était responsable des blessures, la compagnie d’assurance a affirmé qu’il s’agissait «d’un accident de voiture» et que c’était le travail de l’assurance de l’autre partie de couvrir les frais.

Le coût des analgésiques à eux seuls s’élevait à plus de 15 000 $.

Lorsqu’elle a découvert ses blessures pour la première fois, Tristin a déclaré que son monde avait « brisé ».

Elle a déclaré: « Liam n’avait aucune idée à quel point c’était grave et je l’ai gardé ensemble pour lui. Je l’ai joué très calmement et je l’ai apaisé mais à l’intérieur, j’étais terrifiée.

«Je n’ai pas pleuré ou laissé Liam me voir bouleversé jusqu’à ce qu’ils l’emmènent pour une opération.

« Quand ils ont pris mon garçon, je ne pouvais plus le réconforter et je l’ai perdu. J’étais terrifiée et livide. »

Tristin a déclaré que son monde avait « brisé » lorsqu’elle a vu l’étendue des blessures de Liam Crédit : 13abc

La mère a déclaré que Liam avait développé des sautes d’humeur intenses depuis l’attaque Crédit : GoFundMe

Tristin a découvert que le chien n’était pas vacciné, ce qui exposait potentiellement Liam à des maladies telles que la rage.

La mère dit que Liam a développé des sautes d’humeur intenses alors qu’il se déchaîne avec colère en lançant des objets et en criant.

Il a maintenant trop peur des chiens pour aller chez des amis.

Elle a déclaré: «Je me souviens du sourire et des yeux de Liam illuminant la pièce et de la façon dont il aimait courir dehors, surtout avec ses amis en été.

« Il aimait l’école et l’apprentissage et quand il était temps de s’asseoir, il pouvait très bien se concentrer.

« Il y a quelques mois, il n’avait pas un os en colère dans son corps, mais maintenant il a des sautes d’humeur désagréables qu’il n’avait jamais eues auparavant et nous ne pouvons même pas sortir dîner sans qu’il agisse. »

La mère au foyer a ajouté que le stress de l’incident l’avait empêchée de profiter de sa dernière grossesse.

Tristin a déclaré que le couple « rattrapait son retard sur le plan financier » car elle a dû abandonner l’école et Jeff a manqué des semaines de travail.

Il y a environ 4,5 millions de morsures de chien chaque année aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control.

La famille de Liam a mis en place une collecte de fonds GoFundMe pour couvrir les frais médicaux.