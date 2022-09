Un garçon de 5 ans se noie dans une voiture submergée emportée par les inondations alors que des parents et deux autres enfants sont retrouvés accrochés à un arbre

Un garçon de CINQ ans s’est noyé après s’être retrouvé coincé dans une voiture qui a été emportée par des inondations en Nouvelle-Galles du Sud.

Les parents du garçon et ses deux frères et sœurs – âgés de trois et un ans – ont été retrouvés accrochés à un arbre pour échapper à la montée des eaux.

La famille voyageait le long de la McGrane Way près de Tullamore Crédit : 9 actualités

Les services d’urgence ont secouru deux enfants et leurs parents Crédit : 9 actualités

La voiture a été emportée par les eaux de crue Crédit : EPA

Vendredi, la famille s’est retrouvée coincée dans leur Toyota Hilux sur McGrane Way près de Tullamore.

Les services d’urgence se sont précipités dans la zone où ils ont secouru deux enfants et leurs parents, a rapporté ABC.

Le corps du garçon a été retrouvé tragiquement par des plongeurs dans la voiture submergée samedi.

La police de NSW a déclaré dans un communiqué: “Quatre occupants du Hilux, un homme de 37 ans, une femme de 28 ans, ainsi qu’un jeune garçon et une fille, sont sortis et ont pu s’accrocher aux arbres.

“Cependant, un garçon de cinq ans s’est retrouvé coincé dans la voiture avant qu’elle ne submerge.”

Les parents du garçon et ses deux frères et sœurs ont été emmenés à l’hôpital de la base de Dubbo “en état de choc”.

Une autre voiture avec deux hommes s’est également retrouvée coincée au même endroit, mais quelques heures plus tard, ils ont réussi à traverser à la nage et à appeler à l’aide.

Le témoin oculaire Fiona Aveyard a été l’une des premières à arriver sur les lieux et a déclaré au point de vente que c’était un “miracle, ils ont même reçu un signal pour appeler à l’aide”.

Elle a déclaré: “Nous sommes arrivés dans l’obscurité dans une eau qui refoulait à quelques centaines de mètres du passage à niveau. L’eau au passage à niveau bas était montée d’environ un mètre et demi.

“Ils étaient en aval dans le ruisseau accrochés aux arbres – une mère, un père et deux jeunes enfants.

Le garçon de cinq ans a été retrouvé samedi Crédit : 9 actualités

Les parents et les enfants ont été retrouvés accrochés aux arbres Crédit : EPA

“Si ce deuxième véhicule n’avait pas traversé, il n’y a aucun moyen que nous ayons cette famille ici ce matin. Ils n’auraient pas pu s’accrocher à ces arbres avec des enfants toute la nuit.

Une enquête policière sur l’incident est en cours.