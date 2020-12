La pandémie de Covid-19 a été une période difficile pour tout le monde, mais elle a été particulièrement difficile pour ceux qui ont perdu un être cher à cause du coronavirus.

Un garçon de 5 ans au Texas a perdu ses deux parents à cause du virus mortel. Dans un geste réconfortant, les forces de l’ordre et les membres de la communauté se sont associés pour donner à ce garçon un anniversaire spécial cette année.

Comme signalé Dans Good Morning America, le cinquième anniversaire de Raiden Gonzalez était le 22 novembre et le défilé a eu lieu une semaine après son anniversaire.

Le rapport indique que le défilé a présenté des camions, des dinosaures et le Père Noël.

Margie Bryant a déclaré à Good Morning America, la tante de Raiden, que tout le monde, y compris Raiden, était submergé de joie. Elle a dit qu’ils étaient ravis de la réponse qu’ils ont reçue de la communauté.

Le garçon Raiden n’a pas de frères et sœurs et son père Adan et sa mère Mariah sont tous deux décédés COVID-19[feminine dans un délai de 100 jours.

Le service d’incendie et de police de San Antonio a rejoint le défilé, le transformant en un événement communautaire qui a duré une heure.

Margie a également dit qu’elle sentait que quelqu’un les méprisait et que cela fonctionnait parce que c’était la seule heure de samedi où il n’y avait pas de pluie. Elle a ajouté: « Je dirais que Mariah et Adan ont souri et étaient fiers de ce que nous avons fait pour notre petit homme. »

Selon le rapport, la mère de Raiden, Mariah, qui était institutrice de maternelle, est décédée dans les 24 heures suivant son transport à l’hôpital. Elle allait bien jusqu’à la nuit du 5 octobre lorsqu’elle a commencé à avoir des difficultés à respirer. Mariah a été transportée à l’hôpital immédiatement après avoir développé ces problèmes, mais n’a pas pu survivre.

Le garçon Raiden comprend que son père est parti, mais n’a pas encore pu accepter la mort de sa mère.