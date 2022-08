Un garçon de 4 ans retrouvé mort dans un étang après avoir disparu alors qu’il jouait dans un bac à sable près de chez lui

UN PETIT garçon est décédé tragiquement après avoir disparu alors qu’il jouait dans un bac à sable.

Ifan Owen-Jones, du Pembrokeshire, jouait joyeusement près de chez lui.

Ifan Owen-Jones est décédé tragiquement après avoir disparu d’un bac à sable, pour être retrouvé dans un étang à proximité Crédit : Gofund moi

Les services d’urgence ont été appelés le 7 août après la disparition d’Ifan et la récupération de son corps dans un étang voisin.

Ifan, qui était autiste, était décrit comme un “enfant heureux et en bonne santé” qui avait “joui pleinement de la vie”.

Une page de collecte de fonds créée pour aider aux frais funéraires a déclaré: “Il aimait les camions de pompiers et la couleur bleue, il avait 2 frères aînés et 1 frère plus jeune qui l’adoraient.”

Les parents du garçon, Sian et Wedros, ont vu leur “vie changée pour toujours”, dit la page.

Une enquête a appris que des ambulanciers paramédicaux avaient été appelés au domicile des Owen-Jones vers 17 h 30 le jour de la tragédie.

Hayley Rogers, du bureau du coroner, a déclaré: “Il a été établi qu’Ifan avait été entendu jouer dans un bac à sable près de la maison familiale.

“Quand Ifan n’a pas pu être vu, une fouille des lieux s’est ensuivie et il a été retrouvé inconscient dans un étang naturel.

“Malgré tous les efforts pour le réanimer, il a été déclaré décédé à 20h40. La police a lancé une enquête approfondie, avec des enquêtes en cours.”

Le coroner Gareth Lewis a ajourné l’audience jusqu’à ce qu’une date puisse être fixée.

La page de collecte de fonds pour les funérailles d’Ifan a déjà collecté 6 395 £.

Il a été récemment mis à jour par la famille pour remercier tous ceux qui ont fait un don jusqu’à présent.

Le message de collecte de fonds original se terminait en disant: “Merci pour tout le soutien déjà apporté, nous en tant que famille sommes éternellement reconnaissants.”