Un garçon de QUATRE ans a été laissé dans un état critique avec un crâne cassé après être tombé par la fenêtre de son jardin d’enfants.

Le petit Timur est tombé de 14 pieds dans la ville de Zaporijia, en Ukraine, lundi après avoir été oublié par son professeur.

Le jardin d’enfants où l’incident tragique s’est produit

Une vidéo de la scène montre le garçon allongé sans défense sur le carrelage de la rue en gémissant de douleur.

Une femme rousse essaie de l’aider en amortissant sa tête avec sa paume alors qu’ils attendent une ambulance.

Les rapports disent que le garçon s’était retrouvé seul dans sa classe pendant que ses camarades de classe jouaient à l’extérieur.

Il est allégué qu’après avoir réalisé qu’il avait été oublié dans le bâtiment, Timur a ouvert une fenêtre et a commencé à appeler son professeur, qui était également à l’extérieur.

À un moment donné, il a perdu l’équilibre et est tombé de la fenêtre du premier étage, ont déclaré des témoins.

HORREUR AUTOMNE

L’incident s’est produit devant des parents venus chercher leurs enfants. Les adultes ont immédiatement appelé une ambulance.

Timur a été transporté d’urgence à l’hôpital régional pour enfants local dans un état grave et on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale, un traumatisme crânien et des fractures au crâne.

Valery Tsarev, le chef de l’unité de soins intensifs, a déclaré aux médias locaux: «L’enfant a atterri durement sur le côté gauche de la tête et a été gravement blessé à la tête. Son état reste grave.

La police a lancé une procédure pénale pour manquement à ses obligations professionnelles contre l’enseignant, dont le nom n’a pas été divulgué.

Stanislav Romanchuk, un représentant des autorités éducatives locales, a déclaré: «L’enfant a été laissé seul dans la salle de classe. Il ouvrit la fenêtre et en tomba.

«Selon les règles, l’enseignant aurait dû compter les enfants avant de les emmener à l’extérieur. Elle a fait une erreur.

«Les circonstances de l’incident seront soigneusement établies.»

Selon l’administration du jardin d’enfants, l’enseignant impliqué a été suspendu pour la durée de l’enquête.

Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à cinq ans de prison. L’enquête se poursuit.

La fenêtre d’où l’enfant est tombé