Un garçon de 4 ans est mutilé à mort par un léopard qui a attrapé un enfant alors qu’il jouait dans le jardin et l’a traîné sur près d’un demi-mile

Un JEUNE garçon a été mutilé à mort par un léopard qui l’a attrapé alors qu’il jouait dans le jardin et a traîné l’enfant sur près d’un demi-mille.

L’enfant de quatre ans aurait joué dans le jardin de son oncle lorsque l’animal l’a attrapé hier.

Mehraz Azad Mir a été tué après avoir été arraché par un léopard dans le jardin de son oncle au Cachemire, en Inde 1 crédit

Des agents de la faune ont abattu un léopard pour avoir tué une jeune fille au début du mois Crédit : Jam Press

Le léopard a traîné le petit Mehraz Azad Mir – du Cachemire, en Inde – sur près de 500 mètres, l’emmenant dans les bois voisins, où l’enfant a été mortellement blessé.

Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu Mehraz dans la bouche du léopard.

Aijaz Ahmed a déclaré : “Nous avons entendu les cris du mineur avant que la bête ne soit poursuivie par les habitants.

“Le léopard l’a traîné dans les bois sur plus de 500 mètres.

“Après l’incident, les habitants vivent dans un état constant de peur.”

Il a été retrouvé dans un état critique vers 20 heures et emmené au centre de santé primaire de nouveau type (NTPHC) de Zachaldara où il a été déclaré mort.

Des images terrifiantes montrent les coupures profondes subies au visage et au corps de l’enfant.

Les responsables de la faune et les autorités ont déjà averti les habitants de garder un œil ouvert.

La nouvelle choquante fait suite à une série de mutilations en Inde, avec cinq enfants tués depuis le 2 juin.

Un autre léopard a été abattu hier à 23 heures dans la région de Bernate à Uri, au nord du Cachemire, à la suite de la mort d’Amir Muneer, 13 ans, de Shahid Ahmad, 12 ans et de Rutba Manzoor.

Le mois dernier, une cinquantaine de personnes du département de la faune, dont des tireurs d’élite locaux, ont été appelées pour neutraliser le léopard.

Depuis 2007, au moins 232 personnes ont été tuées et plus de 2 810 ont été blessées lors d’attaques de léopards et d’ours dans l’ancien État de l’Himalaya.