Un garçon de 4 ans est décédé après une chute et a été heurté par JCB conduit par son oncle dans un accident de ferme déchirant

Un garçon de QUATRE ans est décédé d’une « lésion cérébrale catastrophique » après être tombé d’un repose-pied et avoir été heurté par un JCB conduit par son oncle.

Le tragique Harry Lee est décédé le 8 juillet 2019 dans la ferme de sa famille à Newchurch-in-Pendle, Lancashire.

Harry Lee est décédé après être tombé du tracteur de son oncle dans sa ferme du Lancashire Crédit : SWNS

Son oncle Brian Nutter nettoyait une grange alors que la ferme se préparait à accueillir un nouveau troupeau de veaux le jour de l’accident, selon une enquête au County Hall de Preston.

Harry, qui aimait l’agriculture, est allé rejoindre son oncle qui s’est rendu compte qu’il avait besoin de sortir une palette de la grange.

M. Nutter monta dans son JCB pour se rendre dans une autre partie de la ferme pour récupérer les fourches du chariot élévateur et Harry se tenait sur un repose-pieds à sa gauche.

Il a dit qu’il avait son bras autour de Harry pendant qu’ils partaient et après avoir tourné un coin, il s’est rendu compte qu’Harry n’était plus là.

M. Nutter a déclaré: « Il voulait savoir ce que je faisais. Il avait toujours des milliers de questions.

« Il parlait de ses 90 milles à l’heure habituels.

« En un clin d’œil, il n’était pas là.

Harry a subi une « lésion cérébrale traumatique catastrophique » Crédit : SWNS

Harry était sur le sol après être tombé des machines et M. Nutter l’a ramassé et l’a ramené à la ferme.

Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux, y compris une ambulance aérienne, mais malgré les meilleurs efforts des médecins, Harry a été déclaré mort à 12h12.

Il a été emmené à l’hôpital Royal Blackburn où, le lendemain, le Dr Judith Umeadi a déclaré qu’Harry était décédé des suites d’un « traumatisme crânien catastrophique ».

Dans une déclaration lue par le coroner James Newman, la mère au cœur brisé de Harry, Sarah Nutter, a déclaré: « Il est né dans une famille d’agriculteurs et a passé toute sa vie à la ferme.

« Il a toujours voulu aider à la ferme et n’aimait rien de plus que d’être dehors.

« La vie d’Harry a été si courte mais il l’a vécue pleinement. »

L’inspecteur de Sa Majesté pour la santé et la sécurité, Shellie Bee, a déclaré que les directives pour la sécurité des enfants dans une ferme « déclarent clairement que les enfants de moins de 13 ans ne devraient pas conduire ou être passagers sur des véhicules agricoles ».

Mme Bee a continué à dire que, bien qu’il y ait eu quelques défauts avec le véhicule, y compris l’absence de porte ou de ceinture de sécurité dans le véhicule, aucun n’aurait pu être un «résultat direct» de la mort de Harry.

Le PC Phillip Walker, qui a été appelé sur les lieux de l’incident, a déclaré que le véhicule était en bon état, bien qu’usé, mais a continué à dire que c’était prévu pour les véhicules agricoles.

On disait que Harry était fou de tout ce qui concernait l’agriculture Crédit : SWNS

Il a déclaré à l’enquête: « La plaque de pied du côté proche est la seule entrée et sortie du véhicule.

« Il n’est pas conçu pour le transport de passagers. »

Au moment de la mort tragique d’Harry, sa famille a rendu hommage à la « lumière de nos vies ».

L’hommage déchirant, rendu par la police, a déclaré: « Il n’a jamais manqué de se faire des amis et de faire fondre les cœurs partout où il allait, avec son sourire effronté et son rire.

« Harry est né et a grandi dans une ferme et aimait le style de vie en plein air. Sa passion était les tracteurs et les animaux.

« Il pouvait nommer chaque marque et type de tracteur de la région à vue et adorait nourrir et soigner les animaux.

« Harry fréquente la même crèche depuis trois ans et il aimait ses professeurs et ses amis.

« Le professeur d’Harry a admis que tout ce qu’elle savait sur l’agriculture et les tracteurs venait de lui et que même elle pouvait identifier les différents tracteurs et les remorques à vue.

« Harry adorait écouter de la musique et insistait pour être en charge de la liste de lecture chaque fois qu’il sortait en voiture.

« Avant tout, Harry était notre ange et bien que ce soit la période la plus difficile de notre vie, essayer de faire face à sa perte, il sera toujours avec nous et nous penserons à lui tous les jours pour le reste de notre vie. «

L’enquête se poursuit.