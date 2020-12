Un garçon de quatre ans a été aperçu en train d’aider les agriculteurs à la frontière de Singhu où ils protestaient contre les nouvelles lois agricoles.

Le garçon nommé Rehaan, avec son père Mehtab Alam, s’est rendu samedi à la frontière de Singhu pour distribuer des paquets de biscuits et des bananes aux agriculteurs qui protestaient, signalé ANI.

Plusieurs personnes ont soutenu les agriculteurs qui protestaient. Mehtab et son fils qui vivent à Vaishali se rendent également quotidiennement sur le site de la manifestation et leur distribuent des paquets de nourriture. Mehtab a déclaré qu’il distribuait des paquets de nourriture car il venait d’une famille d’agriculteurs du Bihar. Il a dit: «Il y a tellement d’agriculteurs et nous sentons qu’ils doivent faire face à des problèmes, alors nous essayons de venir quotidiennement sur les lieux et de les aider.

Il rejoint les agriculteurs protestataires sur le site depuis 10 jours. Le fils de Mehtab, Rehaan, voulait accompagner son père jusqu’à la frontière de Singhu, alors il l’a fait avancer.

Le petit garçon a raconté qu’il avait distribué des bananes et des biscuits et qu’il aimerait rendre à nouveau visite aux agriculteurs. On peut voir Rehaan portant une veste de couleur jaune, tenant un paquet de biscuits dans une main et une banane dans une autre. L’enfant est également vu portant un masque de couleur noire en raison de la Covid-19 pandémie.

Le rapport cite Mehtab, qui a déclaré qu’il gagnait 20 000 roupies par mois. Il utilise son salaire pour acheter les produits alimentaires qu’il distribue sur le site de la manifestation. «Je me sens ravi et mon père serait fier et heureux de voir mes efforts», a déclaré Mehtab.

Les agriculteurs manifestent à la frontière de Singhu à Delhi depuis près de trois semaines maintenant. Auparavant, il y avait eu des manifestations localement au Pendjab, mais ensuite l’appel à «Dilli Chalo» a été lancé, après que les agriculteurs protestataires sont arrivés à Delhi.

Récemment, les dirigeants d’environ 32 syndicats d’agriculteurs ont observé une grève de la faim d’une journée pour protester contre les nouvelles lois agricoles. Il a été rapporté que 20 agriculteurs sont morts pendant la manifestation. Jusqu’à présent, les discussions entre les agriculteurs et le gouvernement sont restées peu concluantes.

Non seulement Rehaan et Mehtab, plusieurs autres ont rendu visite aux agriculteurs pour montrer leur soutien et ceux qui ne pouvaient pas visiter les agriculteurs ont enregistré leur soutien en organisant un rassemblement à Londres, au Royaume-Uni. Les manifestants y ont fait des rondes de haut-commissariat indien tout en sloganant et en klaxonnant.

La manifestation est maintenant entrée dans le 20e jour à la frontière de Singhu alors que les agriculteurs soulèvent des objections contre les trois lois agricoles adoptées par le gouvernement de l’Union.