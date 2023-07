Un garçon de 4 ans blessé lors d’une deuxième attaque par un coyote dans la région de North Kildonan

Un garçon de quatre ans a été attaqué par un coyote vendredi dans le quartier Headmaster Row de North Kildonan à Winnipeg, a annoncé dimanche Ressources naturelles et Développement du Nord Manitoba dans un communiqué.

L’incident fait suite à une autre attaque de coyotes qui a eu lieu le 24 juin, où un garçon de neuf ans a été mutilé, également dans la région de North Kildonan.

L’enfant de quatre ans a été soigné et est sorti de l’hôpital, selon le communiqué.

Les agents de conservation ont augmenté les patrouilles et fait venir un trappeur de la Manitoba Trappers Association pour aider, mais le public est toujours invité à prendre des précautions supplémentaires, en particulier avec les jeunes enfants, selon le communiqué.

Les attaques ont des gens qui vivent dans la région sur le bord.

« Ils doivent faire quelque chose à ce sujet »

Steve Halabura, qui vit à un pâté de maisons du lieu de la dernière attaque, a déclaré qu’il n’avait jamais vu autant de coyotes au cours des 50 années où il a vécu là-bas. L’un d’eux l’a récemment suivi lors d’une promenade, a-t-il déclaré à CBC.

Steve Halabura vit près de l’endroit où la dernière attaque de coyote a eu lieu. Il dit que les animaux ont été de plus en plus actifs au cours des trois dernières années. (Walther Bernal/CBC)

« Ils doivent faire quelque chose à ce sujet … parce qu’ils vont mal ici », a-t-il déclaré. « Je dois vraiment aller de l’avant et me surveiller pour ne pas être mutilé ou renversé. »

« Ils sont devenus de plus en plus forts », a déclaré Halabura.

D’autres résidents de la région disent être plus vigilants avec leurs enfants et leur dire quoi faire s’ils rencontrent un coyote.

« Nous leur disons d’agir en grand et de faire beaucoup de bruit », a déclaré Richard Petrs. Le père d’enfants âgés de six et un ans a déclaré que les animaux semblaient utiliser les champs ouverts, les herbes hautes et les buissons comme passages pour se déplacer dans la zone, qui se trouve à la périphérie de la ville et arbore de nombreuses zones de plein champ.

« Nous pouvons les entendre la nuit, ils sont évidemment très actifs », a déclaré Petrs, ajoutant qu’il ne laissait pas ses enfants sortir sans surveillance dans la cour avant – un changement provoqué par la première attaque il y a deux semaines.

Conservation Manitoba encourage les gens à surveiller étroitement les enfants. Ils ont également demandé aux gens de nourrir les animaux domestiques à l’intérieur, de garder leurs animaux en laisse et de réduire les attractifs. Si un coyote est repéré, les gens doivent rester en groupe, faire du bruit et faire ce qu’ils peuvent pour paraître grands et ne pas courir, car cela « pourrait inciter à une poursuite », indique le communiqué.

Toute personne ayant des informations sur cet incident doit appeler la ligne Turn in Braconers (TIP) au 1-800-782-0076.