Un garçon de 3 ans se noie dans une piscine à Oakville

La police enquête sur la mort d’un garçon de trois ans qui a été retiré d’une piscine d’arrière-cour à Oakville samedi.

L’incident s’est produit dans une résidence dans le secteur de Speers Road et Third Line.

Le service de police régional de Halton (HRPS) a déclaré que des intervenants d’urgence avaient été appelés sur les lieux peu après 19 heures.

Selon la police, il y avait eu « un rassemblement de célébration de plusieurs adultes et enfants dans une résidence privée et l’enfant était allé sous l’eau et apparemment non détecté pendant une période indéterminée ».

Les enquêteurs ont déclaré que les adultes avaient immédiatement commencé les mesures de sauvetage, qui ont été poursuivies par le personnel des services d’urgence une fois arrivés sur les lieux.

« Malgré les efforts pour faire revivre l’enfant, il a malheureusement été déclaré décédé à l’hôpital », a déclaré HRPS dans un communiqué de presse dimanche.

Le nom de l’enfant ainsi que d’autres détails sur ceux qui ont assisté au rassemblement ne sont pas divulgués, a indiqué la police.

Le Bureau des homicides du Service de police régional de Halton, en partenariat avec le Bureau du coroner, enquête sur tous les décès d’enfants de moins de cinq ans.

À ce stade, aucune accusation n’a été portée et la police a déclaré qu’elle avait également déterminé qu’il n’y avait pas de criminalité dans cette affaire.