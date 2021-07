Un garçon de 3 ans de Bengaluru avale l’idole de Ganesha et survit miraculeusement

Un garçon de trois ans qui a avalé une idole du seigneur Ganesha d’environ 5 centimètres de long s’est échappé miraculeusement après une intervention médicale immédiate à Bengaluru, Karnataka. L’enfant, Basava, a été transporté d’urgence à l’hôpital de Manipal sur Old Airport Road vendredi. Le garçon avait avalé l’idole pendant qu’il jouait. Il a manifesté des douleurs dans la partie supérieure de la poitrine et des difficultés à avaler la salive. Initialement, une radiographie du thorax et du cou a été effectuée, ce qui a confirmé l’emplacement et le type de corps étranger (idole de Ganesh).

Ensuite, les médecins ont prévu de retirer l’idole en utilisant une approche endoscopique flexible. Il a été emmené à la salle d’endoscopie dans l’heure et sous anesthésie, le corps étranger a été retiré en toute sécurité.

Par la suite, il a été observé et a commencé à se nourrir après 3 heures. Le garçon l’a bien toléré, sans aucun problème. Il a finalement été libéré dans la soirée.

Le Dr Srikanth KP, gastro-entérologue pédiatrique, a déclaré à l’IANS que l’idole aurait causé des blessures à l’œsophage. Cela aurait pu entraîner une perforation de l’œsophage, y compris une infection de la poitrine. De plus, l’enfant n’était pas capable d’avaler quoi que ce soit qui lui-même aurait causé de nombreux problèmes.

Le Dr Manish Rai, directeur de l’hôpital Manipal Hospitals, Old Airport Road, a déclaré que le traitement était immédiat et rapide lorsqu’ils ont amené le patient aux urgences pédiatriques.

Les investigations nécessaires ont été menées et immédiatement le garçon a été transféré dans la salle d’intervention. « Notre équipe d’anesthésie et notre gastro-entérologue ont immédiatement effectué la procédure et ont pu sauver le garçon », a-t-il souligné.

L’action opportune du parent de noter l’incident et de l’amener à l’hôpital sans perdre de temps était également cruciale. Les parents doivent garder les choses à l’écart des enfants et ils doivent également être observateurs, ont averti les médecins.

