Un tout-petit s’est battu pour la vie après avoir prétendument mangé du cannabis.

Le garçon de deux ans a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique avec de grandes quantités de médicament dans son système.

Un garçon de deux ans a été transporté d’urgence au Royal Belfast Hospital for Sick Children avec du cannabis dans son système Crédit : Belfast Trust

Il a été admis aux soins intensifs du Royal Belfast Hospital for Sick Children et placé sous ventilateur.

Mais il est entendu qu’il est maintenant stable, rapporte The Irish News.

La police a déclaré que cinq personnes soupçonnées de cruauté envers les enfants avaient été arrêtées depuis dimanche.

Cela comprend trois femmes, âgées de 51, 27 et 20 ans, et deux hommes, 28 et 25 ans.

Les agents ont également perquisitionné le domicile de l’enfant suite à une alerte des autorités sanitaires.

Le ministère de l’Éducation a mis en garde les écoles contre les bonbons contenant de la drogue Crédit : Ministère de l’Éducation

Un porte-parole du PSNI a déclaré à BelfastLive : « En réponse à un signalement de cruauté envers des enfants, la police a arrêté un homme de 25 ans et une femme de 20 ans le 13 juin.

« Au cours d’une perquisition de suivi dans une propriété résidentielle, un certain nombre d’articles ont été récupérés pour examen, notamment une quantité de comprimés, de médicaments et d’accessoires pharmaceutiques.

« Au cours de l’enquête de suivi, une femme de 51 ans, un homme de 28 ans et une femme de 27 ans ont également été arrêtés pour suspicion de cruauté envers les enfants le 14 juin.

« Chacune des personnes arrêtées a par la suite été relâchée dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Le Belfast Trust, qui gère l’hôpital, a déclaré à The Sun Online qu’il ne pouvait pas commenter l’affaire pour des raisons de confidentialité.

AVERTISSEMENT FORT

L’incident fait suite à un avertissement adressé aux écoles d’Irlande du Nord au début du mois concernant des bonbons contenant des quantités dangereuses d’huile de cannabis.

Une fillette de neuf ans a été transportée d’urgence à A&E pour un traitement avec des « niveaux détectables de cannabis » après en avoir mangé un par erreur.

On dit qu’elle a ramassé la ‘Nerds Rope’ contenant la substance du sol.

Les autorités avertissent que le THC peut avoir un effet plus important sur les enfants en raison de leur faible masse corporelle et peut provoquer des hallucinations, des nausées et une perte de conscience.

Le ministère de l’Éducation (DE) a déclaré qu’il écrivait aux écoles après avoir reçu un avertissement de l’Agence de la santé publique (PHA).

Un trafiquant de drogue vend des « friandises » au cannabis déguisées en sacs de bonbons

Des dizaines de revendeurs britanniques négocient en ligne sur des plateformes telles qu’Instagram et Snapchat

La lettre disait : « Ils connaissent des produits qui ressemblent à des produits sucrés familiers avec des emballages colorés, des images de dessins animés familières et qui plaisent aux enfants, mais qui contiennent en fait de l’extrait de cannabis, ou THC (le principal ingrédient psychoactif du cannabis).

« Un jeune enfant évalué à l’hôpital avait consommé du cannabis par inadvertance après avoir trouvé ce qu’il croyait être un paquet de bonbons sur le sol.

« Alors qu’en y regardant de plus près, le paquet de bonbons est étiqueté comme contenant du THC, à toutes autres fins, il ressemble à une marque courante de bonbons commercialisés pour les enfants.

« Les effets du THC (tétrahydrocannabinol) impliquent les systèmes nerveux central et cardiovasculaire.

« Chez les adultes, les effets sont généralement légers et de courte durée, mais l’ingestion plutôt que l’inhalation est associée à des effets plus durables. »

Des photos des produits saisis – conçus pour ressembler à des bonbons mais contenant en réalité du THC – ont été publiées avec la lettre.

Cela fait suite à plusieurs incidents similaires à Londres et à Surrey qui ont vu des enfants transportés d’urgence à l’hôpital après avoir ingéré des bonbons lactés.

Plusieurs écoliers ont été hospitalisés après avoir mangé des bonbons gélifiés contenant de la drogue dans une école secondaire de Sutton, tandis qu’un adolescent de 15 ans a été soigné après avoir mangé des gelées comestibles à Guildford.

Une enquête de Sun Online a révélé que les trafiquants de drogue inondent le pays de bonbons au cannabis déguisés en Kinder Eggs, Mars Bars et Haribo gelées.

Les ventes explosent – les échanges se faisant même librement sur Instagram et Snapchat.